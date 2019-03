Brusel - Prezidenti a premiéři sedmadvaceti členských zemí Evropské unie, tedy bez Británie, dnes v Bruselu jednají o tom, na jak dlouho a za jakých podmínek umožnit Spojenému království odklad jeho vystoupení z Evropské unie. To bylo původně plánováno na 29. března, ale britský parlament dosud neschválil dohodu o podmínkách tohoto kroku. Podle zatím nepotvrzeného návrhu počítá summit EU27 se dvěma verzemi prodloužení brexitu - do 22. května, pokud britští poslanci příští týden na třetí pokus dohodu o vystoupení podpoří, nebo do 12. dubna, pokud brexitová smlouva Dolní sněmovnou opět neprojde. Ve druhém případě by měl Londýn informovat své evropské partnery, jak si představuje další postup.

Britská premiérka Theresa Mayová požádala o odklad do 30. června a sporným bodem diskuse lídrů sedmadvacítky se stalo konkrétní datum případného odkladu, neboť situaci komplikují květnové volby do Evropského parlamentu.

Diplomatické zdroje nejprve ČTK sdělily, že lídři ostatních 27 zemí EU dnes patrně rozhodnou o odkladu nejdéle do 22. května pod podmínkou, že britský parlament příští týden potvrdí dohodu o spořádaném odchodu země z EU. Později večer ale šéfové států a vlád diskutovali o několika variantách britského odchodu.

Mayová odpoledne v Bruselu svým partnerům z ostatních zemí půldruhé hodiny vysvětlovala situaci kolem brexitu a důvody, které ji vedly k žádosti o jeho pozdržení.

Právě nový termín se stal kamenem úrazu, ačkoli ke krátkému odložení britského odchodu z EU se většina prezidentů a premiérů včetně šéfa české vlády Andreje Babiše stavěla vstřícně. Právníci Evropské komise totiž opakovaně upozornili, že Británie by měla odejít nejpozději 22. května, jinak by se podle nich musela zúčastnit voleb do Evropského parlamentu.

"Většina s tím (odkladem) souhlasí, ale musíme mít jistotu, že (se) to už konečně rozsekne," poznamenal Babiš.

Video: Vyjádření Babiše po příchod na summit EU

21.03.2019, 18:56, autor: ČTK, zdroj: EbS

Předseda Evropské rady Donald Tusk podmínil souhlas s žádostí Londýna o "krátký odklad" brexitu tím, že britský parlament příští týden brexitovou dohodu schválí. Stejnou podmínku měli i další politici, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Britská vláda soudí, že dvakrát odmítnutá "rozvodová" dohoda má příští týden dobrou šanci na schválení. V rozhovoru s televizí Sky News to dnes řekl náměstek ministra pro brexit Kwasi Kwarteng. V tuto chvíli přitom ale není jisté ani to, zda předseda Dolní sněmovny John Bercow toto hlasování umožní.

Do Bruselu dnes zamířil také šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Po jednání s čelnými představiteli EU prohlásil, že je odhodlán zabránit brexitu bez dohody. Strana podle něj nyní zvažuje, jaké návrhy ohledně dalšího postupu předloží příští týden.

Mayová ve středu členy Dolní sněmovny v emotivním projevu obvinila, že mohou za současné průtahy a patovou situaci. Britský tisk dnes v této souvislosti píše, že mnoho poslanců kvůli vyhrocené brexitové atmosféře dostává výhrůžky. Místopředseda britského parlamentu Lindsay Hoyle proto dnes doporučil poslancům, aby se pokud možno nepohybovali venku sami a na cesty do práce nebo domů si raději brali taxi.