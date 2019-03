Brusel - Prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí Evropské unie by dnes měli rozhodnout, že umožní odklad brexitu nejdéle do 22. května, vyplývá z diplomatických informací ČTK. Podmínkou má být, že do příštího pátku britská Dolní sněmovna na třetí pokus schválí už od prosince hotový text dohody o spořádaném britském vystoupení z evropského bloku.

Britská premiérka Theresa Mayová přitom ve středu požádala o odklad brexitu až do 30. června. Delší prodloužení ale podle 27 ostatních lídrů nebude možné, protože Británie nemá v úmyslu uspořádat volby do europarlamentu.

"Evropská rada se zavazuje, že před 29. březnem 2019 odsouhlasí prodloužení do 22. května 2019, pokud Dolní sněmovna příští týden schválí dohodu o vystoupení," stojí v návrhu závěrů dnešní schůzky, které má ČTK k dispozici.

Přibližně hodinu a půl vysvětlovala dnes odpoledne Mayová v Bruselu partnerům z ostatních zemí nynější situaci kolem brexitu a důvody, které ji vedly k žádosti o jeho přeložení na pozdější termín. Nyní o své reakci jednají šéfové sedmadvaceti zemí už bez její přítomnosti, na stole mají první krátký návrh společných závěrů.

Bez problémů by naopak měli předsedové států a vlád ostatních 27 unijních zemí Mayové vyhovět v další části její žádosti a schválit tak doplňky ke smlouvě, které premiérka 11. března ve Štrasburku domluvila s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Návrh závěrů také uvádí, že jakýkoliv jednostranný závazek nebo prohlášení musí být slučitelné s "literou i duchem dohody o vystoupení".

Summit také opět upozorní, že o textu dohody o britském vystoupení z bloku, který obsahuje i spornou takzvanou irskou pojistku, není možné znovu vyjednávat.

Babiš: Summit čeká otázka, jak dlouhý by měl odklad brexitu být

Před prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie stojí po žádosti Mayové o odložení brexitu otázka, jak dlouho by měl takový odklad trvat. Novinářům to při příchodu na summit řekl premiér Babiš.

Video: Vyjádření Babiše po příchod na summit EU

21.03.2019, 18:56, autor: ČTK, zdroj: EbS

"Většina s tím (odkladem) souhlasí, ale musíme mít jistotu, že to už konečně rozsekne," poznamenal Babiš osm dní před původně předpokládaným datem britského odchodu z unie.

Mayová ve středu požádala o přeložení brexitu z 29. března na 30. června. Toto datum je ale kvůli konání eurovoleb na konci května pro mnohé členské státy, ale i pro právníky unijních institucí kontroverzní.

Předseda unijních schůzek Donald Tusk už ve středu potvrzení "krátkého odkladu" brexitu podmínil tím, že britská sněmovna příští týden na třetí pokus schválí od prosince dojednaný text o spořádaném odchodu Británie z EU.

Pokud se smlouvu Mayové ani tentokrát prosadit nepodaří, nevyloučil Tusk svolání mimořádného summitu EU za týden. Podle Babiše je takový vývoj teoreticky možný, on sám však předpokládá, že summit svolán nebude.