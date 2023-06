Summit EU se druhý den vrátil k nedořešenému tématu migrace

Brusel - Lídři zemí Evropské unie zahájili dnes v Bruselu druhý den summitu, jehož hlavním sporným tématem se stala migrace. Prezidenti a premiéři členských států chtějí docílit shody na závěrech hovořících o další snaze brzdit proud migrantů do Evropy. Ty po sedmihodinovém nočním jednání zablokovalo Polsko a Maďarsko kvůli nesouhlasu s nedávno dohodnutými pravidly pro pomoc unijním státům přetíženým žadateli o azyl. Po migraci se šéfové států a vlád budou věnovat dalšímu citlivému tématu: vztahům s Čínou.

Několik evropských premiérů včetně předsedy české vlády Petra Fialy se před začátkem jednání vyjádřilo kriticky k pozici lídrů Polska a Maďarska, kteří se do závěrů summitu pokusili prosadit zmínku o tom, že by unijní země měly v otázkách migrace rozhodovat jednomyslně. Zmíněnou reformu schválily začátkem června unijní země většinovým hlasováním přes odpor obou států. Protože ostatní lídři ve čtvrtek s návrhem Mateusze Morawieckého a Viktora Orbána nesouhlasili, zablokovala dvojice premiérů přijetí dalších závěrů. V nich se měl summit shodnout mimo jiné na pokračování spolupráce se zeměmi původu migrantů či boji proti pašerákům lidí. To jsou přitom body, s nimiž oba státy běžně souhlasí.

Diplomaté hovoří o tom, že pokud se nepovede rychle najít shodu, mohou lídři místo závěrů přijmout méně závazné společné prohlášení. To by jim uvolnilo ruce k debatě o tom, jak vyvážit obchodní a bezpečnostní zájmy ve vztazích s Čínou. Ani v této otázce nejsou ovšem unijní státy zdaleka jednotné.

Fiala: Polsko a Maďarsko na summitu blokují i text o podpoře běženců z Ukrajiny

Česká republika do závěrů nynějšího summitu Evropské unie prosadila formulaci o finanční podpoře zemí přijímajících uprchlíky z Ukrajiny, ale kvůli postoji Polska a Maďarska jsou tyto závěry v ohrožení. Před začátkem druhého dne jednání Evropské rady to v Bruselu řekl český premiér Petr Fiala. Polsko a Maďarsko tak podle něj jdou proti českým zájmům.

Vyjádření šéfa české vlády přišlo poté, co lídři sedmadvacítky dnes kolem 01:00 přerušili debatu o migrační politice, aniž by přijali společné stanovisko. Polský premiér Mateusz Morawiecki a jeho maďarský kolega Viktor Orbán podle médií zablokovali jednání požadavkem, aby se rozhodnutí v této oblasti přijímala jednomyslně. Protestovali tak proti nedávné dohodě většiny členských zemí, která by rozdělovala zátěž spojenou s přijímáním migrantů na všechny členy EU.

"Polsko a Maďarsko odmítá v tuto chvíli prakticky jakýkoliv text, který by zmiňoval migraci. Já to nepovažuju za šťastné," řekl novinářům Fiala před pokračováním jednání. Ti, kdo říkají, že česká vláda má v této věci spolupracovat s uvedenými dvěma zeměmi, podle Fialy "opravdu nevědí, o čem mluví".

"České republice, mně se podařilo dostat do těch závěrů přímo zmínky o tom, že je potřeba podporovat finančně země, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Ale Polsko a Maďarsko blokují celý ten text. Takže fakticky blokují finanční prostředky pro ukrajinské uprchlíky, které bychom mohli dostat," pokračoval.

Evropská rada nicméně v noci na dnešek oznámila závěry přijaté v otázce války na Ukrajině, které obsahují i formulaci o podpoře ukrajinských uprchlíků. Prezidenti a premiéři v dané pasáži slibují "adekvátní a flexibilní finanční podporu členským zemím", které přijaly velký počet Ukrajinců vyhnaných z domovů ruskou válkou. Z Fialova vyjádření nebylo jasné, jaké další závazky by mohla obsahovat zablokovaná část závěrů k migrační politice.

Ve vleklých debatách unijních vlád na toto téma nastal tento měsíc průlom, když členské státy přijaly společné stanovisko k chystanému "paktu o migraci a azylu". Plán mimo jiné počítá s tím, že země EU budou v budoucnu pomáhat jiným členským státům buď přebíráním přicházejících migrantů nebo finanční či jinou podporou. Dohoda v Radě EU nevyžadovala jednomyslnost a prošla tak i navzdory nesouhlasu Varšavy a Budapešti.

Estonská premiérka Kaja Kallasová dnes ráno vyjádřila názor, že tato dohoda není vývojem na summitu ohrožena a že není ani skutečným jádrem aktuálních tahanic. "Můj pocit byl, že přetrvává značná hořkost z debat o migraci v roce 2015 a že tohle není nijak spojené s dohodou, kterou máme dnes," řekla novinářům.

Podle Fialy se debaty o migrační politice vyvíjí správným směrem. Hovořil o rostoucím důrazu EU na spolupráci se třetími zeměmi při potlačování přílivu lidí, kteří často prchají před chudobou a násilím v domovských zemích. "Z mého hlediska ta cesta kterou jdeme a ta debata o migraci, je mnohem racionálnější, než byla v minulosti," řekl.