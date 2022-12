Summit EU přiznal Bosně status kandidáta členství v unii

Brusel - Prezidenti a premiéři států Evropské unie dnes schválili udělení statusu kandidátské země Bosně a Hercegovině. Oznámil to mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michela. Balkánská země se tak šest let po oficiální žádosti o vstup do evropského bloku stala osmým státem, který je v současnosti kandidátem členství.

Udělení kandidátského statusu třímilionové etnicky rozdělené zemi navrhla Evropská komise před dvěma měsíci, když informovala o postupu náležitých reforem v zemích usilujících o vstup do EU. Brusel přitom posun spojil s požadavky týkajícími se posílení státních institucí nebo svobody médií.

S postupem mezi kandidátské země čeká Bosnu patrně mnohaletý proces, který může předcházet samotnému zahájení přístupových rozhovorů. Například Severní Makedonie, která je uchazečem členství již 17 let, se začátku jednání dočkala až letos společně s Albánií, jež získala kandidátský status v roce 2014.

Kandidáty členství, kteří na udělení statusu a začátek jednání čekali řadu let, jsou ještě Srbsko, Černá Hora a Turecko. Výjimečně rychle se postavení uchazeče naopak letos dočkaly Ukrajina a Moldavsko, jimž ho kvůli ruské invazi na Ukrajinu lídři unijních zemí přiznali v červnu několik měsíců po žádosti o vstup do EU.