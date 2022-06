Summit EU patrně schválí ukrajinskou kandidaturu

Brusel - Očekávané schválení kandidatury Ukrajiny do Evropské unie bude zřejmě nejsledovanějším bodem úvodní části jednání prezidentů a premiérů členských zemí v Bruselu. Šéfové unijních států se před začátkem prvního dne summitu sejdou s lídry šesti balkánských zemí rovněž usilujících o vstup do evropského bloku, kteří se však zřejmě na rozdíl od Kyjeva žádného zásadního posunu nedočkají.

Podle unijních činitelů nevyjádřil ke kandidatuře Ukrajiny a Moldavska do EU před summitem námitky žádný stát a očekává se proto potřebný jednomyslný souhlas. Lídři mají podle navrhovaných závěrů jednání slíbit podobný krok i Gruzii, pokud splní podmínky stanovené Evropskou komisí. Shodnout by se měli i na urychlené přípravě dalších dodávek zbraní Kyjevu a plánu investic EU do poválečné obnovy Ukrajiny. Zmíní též přípravu dalších sankcí proti Rusku a snahu pomoci s vývozem obilovin z Ukrajiny znemožňeným ruskou blokádou přístavů.

Méně konkrétní výsledky bude podle odhadů diplomatů mít dopolední jednání s lídry Srbska, Černé Hory, Albánie, Severní Makedonie, Bosny a Kosova. Balkánští vůdci dávají najevo rozladění z toho, že EU rychle přiznává kandidátské postavení poststovětským zemím, zatímco jejich postup na cestě do unie stagnuje. Zejména kvůli bulharskému vetu zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií se však patrně balkánské země žádného hmatatelného výsledku nedočkají.

Summit bude poslední vrcholnou schůzkou francouzského předsednictví, od něhož převezme příští pátek vedení EU Česko. Premiér Petr Fiala se dnes v Bruselu kromě jednání s balkánskými a unijními kolegy setká také se šéfem NATO Jensem Stoltenbergem, s nímž by se měl bavit zejména o nadcházejícím aliančním summitu v Madridu.