Summit EU ovládne brexit, jednat se bude i o rozpočtu a rozšíření

Brusel - Rychle se blížící odchod Británie z Evropské unie bude dominovat dvoudennímu unijnímu summitu, který začne ve čtvrtek v Bruselu. Premiéři a prezidenti členských zemí však budou mít na stole i další důležitá témata, pro jejichž řešení se jim krátí čas: víceletý rozpočet EU či její rozšíření o dvě balkánské země.

Zatímco mezi diplomaty je čím dál častěji slyšet názor, že protahující se jednání o brexitu vytlačují z agendy jiná zásadní témata, unijní lídři se o něm zřejmě nebudou bavit naposledy. Ani necelý den před zahájením summitu nemají státy EU jasno, zda v nejbližších hodinách bude na stole dohoda, kterou by hlavy států a šéfové vlád mohli v Bruselu schválit.

Diplomaté hovoří o optimistických zprávách z vyjednávání a nevylučují, že se brexitu bude muset přizpůsobit jednací plán summitu, jehož obrysy zatím na rozdíl od minulých vrcholných schůzek nejsou hotové. Scénář je v rukách předsedy Evropské rady Donalda Tuska, který může diskusi o britském odchodu naplánovat na pátek, pokud by zástupci zemí potřebovali doladit detaily dohody.

V případě, že se nepodaří postoje obou stran sjednotit, povedou patrně lídři diskusi o tom, zda v případě pozdějšího uzavření dohody svolat mimořádný summit či naopak při krachu jednání uvažovat o odkladu brexitu. Podle diplomatických zdrojů zatím žádná země proti případnému prodloužení britského členství v EU jednoznačně nevystoupila, ovšem o takový krok by musela požádat britská vláda

S brexitem a chybějícím britským příspěvkem do unijní pokladny v příštích letech souvisí i další klíčové téma summitu. Unijní země začíná tlačit čas kvůli neshodám ohledně rozpočtu pro období 2021-2027. Zatímco rok a půl starý návrh Evropské komise počítá s objemem ve výši 1,11 procenta unijního hrubého národního důchodu (HND), zvláště Německo a některé severské státy chtějí pro rozpočet strop ve výši jednoho procenta. Finské předsednictví přišlo s kompromisem, který však nezískal všeobecnou podporu.

Podle předběžného návrhu závěrů summitu by měli lídři vyzvat Finsko, aby do prosincové vrcholné schůzky připravilo konkrétní čísla, která by jednotlivé kapitoly rozpočtu měly obsahovat. Visegrádské země patří k zastáncům vyššího rozpočtu a podle informací ČTK nechtějí, aby se summit odvolával na finskou variantu, která je nižší než návrh komise.

Dalším sporným tématem, které postavilo proti sobě Francii a většinu ostatních zemí, je zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Evropská rada jim slíbila začít s jednáními do konce října, pokud obě země splní stanovené podmínky. Tirana a Skopje podle názoru Evropské komise i většiny členských států požadavkům vyhověly. Francie však na úterním ministerském jednání shodu na zahájení rozhovorů odmítla (v případě Albánie mělo výhrady ještě několik dalších zemí) s tím, že nejprve je nutná reforma přístupových kritérií. Očekává se, že prezident Emmanuel Macron bude na summitu tuto pozici hájit. Podle diplomatů není příliš pravděpodobné, že by byl ochoten vyměnit francouzský souhlas za ústupky v jiných tématech, například v podobě přísnějších klimatických závazků.

Ty budou dalším bodem debaty vrcholných politiků. Finsko a další zejména západní země se do závěrů summitu snaží prosadit formulaci, že EU uznává potřebu zvýšení dosavadních klimatických závazků. Visegrádské státy naproti tomu chtějí, aby se summit shodl na zohlednění specifické situace jednotlivých zemí a zdůraznil potřebu zapojení mimoevropských států.