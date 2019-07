Summit EU o personálních otázkách bude po přerušení pokračovat

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou dnes na mimořádném summitu v Bruselu pokračovat v hledání kandidátů na vrcholné funkce v unijních institucích. V pondělí krátce po poledni po více než osmnácti hodinách svou vrcholnou schůzku přerušili, aniž dosáhli kompromisu. Neshoda panuje především na jménu budoucího předsedy Evropské komise, který nahradí Jeana-Claudea Junckera.

Francouzský prezident Emmanuel Macron či německá kancléřka Angela Merkelová v pondělí uvedli, že věří, že se dnes podaří personální balíček dohodnout. Shodu chtějí premiéři a prezidentu evropské osmadvacítky najít nejpozději do středy. Už dnes se totiž ve Štrasburku sejdou na ustavující schůzi poslanci Evropského parlamentu, kteří by si měli ve středu zvolit svého předsedu. Kdyby jej vybrali bez koordinace s Evropskou radou, bylo by hledání řešení personálního rébusu ještě složitější.

Největší spory se vedou o obsazení funkce předsedy Evropské komise. Před nedělním začátkem mimořádného summitu se v této souvislosti nejčastěji zmiňovalo jméno současného místopředsedy EK Franse Timmermanse.

Proti volebnímu lídrovi evropských socialistů se ale postavily země visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), Itálie i některé další země, které vedou premiéři z Evropské lidové strany. Těm se nelíbí, že by se jejich strana, která vyhrála eurovolby, měla vzdát postu v čele EK ve prospěch socialisty.

Český premiér Andrej Babiš už v pondělí řekl, že Timmermans má vůči zemím středoevropského regionu "předsudky", a V4 ho proto ani dnes coby kandidáta na předsedu EK nepodpoří.