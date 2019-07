Summit EU navrhl do čela Evropské komise Němku von der Leyenovou

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie navrhli do čela Evropské komise německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání summitu předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk. Jeho samotného ve funkci šéfa Evropské rady vystřídá končící belgický premiér Charles Michel.

Summit, který začal už v neděli, dnes oznámil, že novým šéfem unijní diplomacie má být španělský politik Josep Borrell a v čele Evropské centrální banky stane Francouzka a stávající výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová.

"Před pěti lety jsme potřebovali na rozhodnutí tři měsíce a někteří byli stejně proti. Letos to trvalo tři dny a proti nebyl nikdo," poznamenal před novináři Tusk. Klíčový summit začal v neděli vpodvečer a poté, co několik zemí jednoznačně odmítlo zvažovanou kandidaturu socialisty Franse Timmermanse do čela EK, se jednání nečekaně protáhlo do dnešního večera.

Tusk ocenil, že prezidenti a premiéři do čtyř hlavních funkcí v unii vybrali dva muže a dvě ženy. "Myslím, že na takový výsledek si stálo za to počkat," poznamenal. Summit podle něj také očekává, že z nynějšího prvního místopředsedy EK Timmermanse a též z výrazné dánské komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové učiní von der Leyenová klíčové místopředsedy svého budoucího týmu, který povede pět let.

Nominace von der Leyenové do čela Evropské komise a Borrella do role vysokého představitele unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku musí ještě potvrdit Evropský parlament. S Borrellem jako členem svého týmu bude muset vyslovit souhlas i samotná von der Leyenová. "Pokud bude zvolena, stane se první ženou, která kdy Evropskou komisi vedla," řekl Tusk.

Michel, který Tuska vystřídá od 1. prosince přinejmenším do konce května 2022, bude mít podle nynějšího šéfa Evropské rady jako belgický premiér ideální zkušenosti s hledáním kompromisů a jednoty mezi členy Evropské rady. Belgická politika je velmi spletitá a vládní koalice tradičně závisí na složitých jednáních a kompromisních dohodách.

Borrell bude jako někdejší ministr a šéf europarlamentu "silný reprezentant a obránce zájmů a hodnot EU ve světě", míní Tusk. A Lagardeová se svými zkušenosti bude "perfektní předseda ECB". Lagardeová sama už na twitteru napsala, že je rozhodnutím summitu poctěna a už nyní v nominačním období dočasně pozastavuje své působení v MMF.

V balíku oznámených personálních řešení chybí jméno nového předsedy Evropského parlamentu, o kterém mají noví europoslanci hlasovat ve středu. Europarlament dnes ostatně na zprávy o blížím se rozhodnutí premiérů a prezidentů nereagoval nijak příznivě. Tusk vyjádřil naději, že lídři evropských politických rodin udělají vše pro to, aby europoslanci nynější rozhodnutí summitu podpořili. V kuloárech dnes kolovalo několik možných jmen budoucího předsedy EP, žádné z nich však nakonec prezidenti a premiéři jako svou prioritu neoznámili.

Tusk to před novináři vysvětlil tím, že je na europoslancích, koho jako svého předsedu zvolí. "Víme, že to je jen a pouze na parlamentu, aby rozhodl o jménu," uvedl. Připustil ale, že by si summit přál, kdyby to pro první polovinu pětiletého funkčního období EP byl zástupce socialistické frakce a pro druhé reprezentant evropských lidovců. Spravedlivému geografickému rozložení unijních funkcí by podle Tuska prý také pomohlo, kdyby do svého čela europoslanci vybrali zástupce středoevropské či východoevropské země.

Podle informací ČTK se při závěrečném rozhodování o nominaci nové předsedkyně komise paradoxně zdržela německá kancléřka Angela Merkelová. Podle Tuska to bylo kvůli "jistým problémům" v německé vládní koalici. "Osobně ale kancléřka Merkelová celý seznam podporuje," ujistil šéf summitů novináře.

Merkelová následně na tiskové konferenci potvrdila, že byla jediným z 28 lídrů, kdo se při hlasování o nominaci von der Leyenové zdržel. Prý předtím uzavřela dohodu, že pokud nebude v její vládní koalici panovat shoda ohledně kandidáta, do hlasování nezasáhne. Sama ale návrh rady zjevně podporovala. "Je dobrým znamením, že bychom mohli mít jako předsedu komise ženu," uvedla. Také si pochvalovala, že její ministryně obrany má důvěru napříč zeměmi unie.