Summit EU na úvod jedná o podpoře Ukrajiny, zvažují se bezpečnostní záruky

Brusel - Diskusí o další vojenské či finanční podpoře Ukrajiny dnes lídři členských zemí Evropské unie zahajují summit v Bruselu, který se koná jen několik dní po dramatických událostech v Rusku kolem žoldnéřské skupiny Jevgenije Prigožina. Unijní prezidenti a premiéři mimo jiné projednají otázku "bezpečnostních závazků" spojených s dlouhodobou stabilitou Ukrajiny. Následovat bude debata o migrační politice, která by se mohla protáhnout do pozdních hodin.

Téma Ukrajiny je obvyklým prvním bodem unijních summitů v době ruské agrese, která trvá už déle než 16 měsíců. S představiteli sedmadvacítky včetně českého premiéra Petra Fialy se i tentokrát dálkově spojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle pracovní verze závěrů, které má ČTK k dispozici, by mu Evropská rada mohla slíbit, že EU je připravena se podílet na "budoucích bezpečnostních zárukách", které by Ukrajině pomohly nastolit dlouhodobou stabilitu a snížit hrozbu nových agresí. Nečeká se však, že by výsledkem summitu byly konkrétní návrhy, mimo jiné proto, že členské státy nejsou v této otázce jednotné.

Některé země v čele s Polskem a pobaltskými státy prosazují přijetí Ukrajiny do NATO, jiní členové EU hovoří o dílčích krocích, zatímco Rakousko, které není členem NATO, účast na dodatečných bezpečnostních zárukách odmítá s odkazem na svou neutralitu. Před zahájením Evropské rady dnes s unijními lídry poobědval generální tajemník aliance Jens Stoltenberg, podle kterého spojenci na červencovém summit schválí plán dlouhodobé podpory Kyjeva, aniž by vytyčili termín přijetí Ukrajiny.

Tématem dnešního jednání je také vývoj snahy EU využít na podporu Ukrajiny zmrazené majetky ruských právnických osob a jednotlivců, na něž unie uvalila sankce. Unijní instituce se touto myšlenkou zabývají už nejméně rok, konkrétní mechanismus však zatím nenašly. Lídři dnes pravděpodobně vyzvou Evropskou komisi a vlády členských zemí, aby dál hledaly řešení vyhovující "unijnímu a mezinárodnímu právu".

Do dnešních jednání se promítá víkendová vzpoura ruského oligarchy Jevgenije Prigožina a jeho žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny, která podle představitelů EU otřásla vedením ruského státu. Do závěrů summitu se tento bod pravděpodobně nedostane, předsedkyně EK Ursula von der Leyenová jej nicméně zmínila jako součást debaty o podpoře Ukrajiny. Při příchodu na Evropskou radu novinářům řekla, že incident bude mít "následné otřesy".

Potenciálně problematičtější je pro lídry sedmadvacítky debata o migrační politice, která je na programu během večeře. Ani v tomto ohledu se nečeká žádné průlomové rozhodnutí, vzhledem k výbušnosti tématu však lze čekat dlouhou diskusi.