Summit EU čeká debata o vztazích s Čínou a další dohady o migraci

Brusel - Debata o tom, jak vyvážit obchodní a bezpečnostní zájmy ve vztazích s Čínou, čeká dnes lídry zemí Evropské unie během druhého dne bruselského summitu. Bavit se budou také o podpoře ekonomik vyrovnávajících se s inflací či mohutnými subvencemi ze strany USA nebo Číny. Na stole budou mít znovu i téma migrace, na jehož společných závěrech se nedokázali shodnout ve čtvrteční sedmihodinové debatě.

Země EU se ve vztahu k Pekingu shodují na tom, že by měl využít svého vlivu a přesvědčit Rusko k ukončení agrese na Ukrajině, což by se mělo objevit i v závěrech jednání. Méně podobné pohledy však mají na to, do jaké míry má být Evropa vůči Číně ostražitá kvůli jejím autoritářským postojům a mocenským ambicím. Řada států hlavně z východního křídla EU prosazuje v bezpečnostních a ekonomických otázkách restriktivnější postoj po vzoru Spojených států, zejména Francie či Německo se ovšem s ohledem na obchodní zájmy staví k regulacím opatrněji. Navrhované závěry hovoří o spolupráci na společných zájmech a zároveň o snižování rizik.

Šéfové států a vlád se vrátí i k tématu migrace, které dominovalo prvnímu dni summitu. Pokusí se shodnout na společných závěrech týkajících se spolupráce se zeměmi původu migrantů a boje proti pašerákům lidí. Ty první den zablokovali premiéři Maďarska a Polska kvůli snaze prosadit svůj postoj, že o migračních tématech by EU měla rozhodovat jednomyslně a ne většinově jako nyní.