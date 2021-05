Summit EU čeká debata o klimatických závazcích a covidu

Brusel - O dalším společném postupu proti pandemii covidu-19 a o cestě ke splnění nových klimatických závazků budou dnes jednat prezidenti a premiéři zemí Evropské unie. Náročnější debatu očekávají diplomaté během závěrečného druhého dne mimořádného summitu v Bruselu u druhého tématu, kde mají unijní státy rozdílné pohledy na způsob přechodu k ekologicky šetrnému hospodářství.

Představitelé členských zemí budou v době ustupující koronavirové nákazy hovořit o obezřetném návratu k běžnému životu, jehož podmínkou je podle nich úspěšný další průběh unijní očkovací kampaně. Chtějí také jednat o rušení pandemických zákazů v zájmu letních dovolených a turistické sezóny. V této souvislosti podle navržených závěrů summitu vyzvou k co nejrychlejšímu praktickému zavedení takzvaných covidových pasů, na nichž se státy s Evropským parlamentem dohodly minulý týden. Zavážou se také k větší snaze o poskytnutí vakcín chudším zemím, kterým se zatím nepodařilo očkování obyvatel rozjet. Do konce letošního roku by podle návrhu usnesení měla EU věnovat mimounijním zemím až 100 milionů dávek.

V otázce klimatu lídry sice nečeká přelomové rozhodnutí jako na prosincovém summitu, kde schválili přísnější emisní cíle k roku 2030, budou však rokovat o tom, jak k jejich naplnění dospět. Zatímco státy severní či západní Evropy nemají se svými závazky problémy, novější východní členové unie včetně Česka vytrvale požadují na utlumení neekologického provozu kompenzace ze společné pokladny. Český premiér Andrej Babiš chce trvat na "spravedlivém sdílení nákladů"“. Česko spolu s dalšími státy regionu nesouhlasí například s rozšiřováním prodeje emisních povolenek pro další odvětví, naproti tomu chce prosadit do závěrů zmínku o využívání modernizačního fondu, jehož prostřednictvím méně hospodářsky vyspělé země peníze z povolenkového systému čerpají.