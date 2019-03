Brusel - Evropští lídři se na dnešním závěrečném dni summitu v Bruselu po čtvrtečním dramatickém rokování o odkladu brexitu dostanou k předem naplánovaným tématům jako jsou boj s klimatickými změnami či zajišťování bezpečnosti komunikačních sítí páté generace. Premiéři a prezidenti unijních zemí také vyzvou Evropskou komisi k rozhodnějšímu jednání o obchodu se Spojenými státy a v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu budou mluvit i o boji s dezinformacemi.

Závěrečný den summitu EU začne výměnou názorů s premiéry Islandu, Norska a Lichtenštejnska u příležitosti 25 let Evropského hospodářského prostoru (EHP). Poté účastníci vrcholné schůzky budou probírat ekologii a bezpečnost komunikačních sítí.

Podle návrhu závěrů dá unie jednoznačně najevo svou podporu Pařížské dohodě o klimatu a dá Evropské komisi souhlas, aby připravila podklady pro společný postup zemí EU při zajišťování bezpečnosti komunikačních sítí páté generace (5G).

Čínská společnost Huawei, která má kvůli údajným těsným kontaktům na čínské úřady problémy v USA a řadě západních zemí, v podkladových materiálech před summitem zmíněna není, podle diplomatů ale o ní pravděpodobně někteří prezidenti či premiéři v diskusi hovořit budou.

Na rozdíl od prvního dne summitu, kterému ve čtvrtek jednoznačně dominovalo téma odkladu brexitu, o němž lídři jednali do pozdních nočních hodin, by měl být dnešek o poznání klidnější. Vrcholná schůzka by měla skončit po poledni, závěrečná tisková konference předsedy Evropské rady Donalda Tuska a Evropské komise Jeana-Claudea Junckera se plánuje na 12:45 SEČ.