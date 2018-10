Brusel - Migrační problematika, včetně jejího mezinárodního rozměru, ale také možnosti, jak zlepšit obranu proti kybernetickým, hybridním či chemickým hrozbám budou dnes tématy řádného summitu Evropské unie v Bruselu. U oběda pak premiéry a prezidenty 27 zemí bloku, bez britské premiérky, čeká diskuse o prohlubování hospodářské a měnové unie a možných variantách reformy eurozóny.

Migrace zůstává klíčovým tématem v řadě unijních zemí přes to, že reálně počty přicházejících do unie výrazným způsobem poklesly. Šéfové států a vlád zemí bloku proto opět zdůrazní potřebu spolupráce s tranzitními státy a zeměmi původu migrantů především v Africe, ale také lepší ochranu vnějších hranic bloku a potřebu zlepšit návratovou politiku. Najevo by měli dát zájem projednat jako prioritu například nedávný návrh Evropské komise na výrazné posílení pravomocí i personálu unijní pobřežní a pohraniční stráže.

V části věnované kybernetickým a hybridním hrozbám summit zmíní potřebu zlepšit odolnost a schopnost obrany proti podobným útokům. S připomínkou staršího útoku v britském Salisbury bude odsouzen nedávný pokus o kybernetický útok pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Z obou těchto činů viní některé členské země Ruskou federaci, tuto zemi však připravená verze závěrů dnešní schůzky přímo nezmiňuje.

Český premiér Andrej Babiš se ráno před začátkem jednání sejde s filantropem a zakladatelem společnosti Microsoft Billem Gatesem. Odpoledne se s dalšími předsedy vlád zemí Visegrádské skupiny, tedy Slovenska, Polska a Maďarska, setká s japonským premiérem Šinzó Abem.

Večer po konci samotného summitu začne v Bruselu slavnostní večeří rozsáhlé setkání zemí Asie a Evropy, jehož pracovní část se odehraje v pátek.