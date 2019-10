Summit EU bude jednat o rozpočtu, šéfka EK představí své priority

Brusel - Debata o víceletém rozpočtu Evropské unie čeká dnes prezidenty a premiéry členských zemí na bruselském summitu. Budoucí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová jim představí programové priority unijní exekutivy pro příští pětileté období. Řeč bude rovněž o klimatických závazcích.

Rok a půl poté, co komise přišla s návrhem rozpočtu pro období 2021 až 2027, nepřekonaly unijní země neshody v názorech na jeho výši i objem peněz určených na jednotlivé priority. Německo a několik převážně severských zemí chce prosadit snížení rozpočtu z navrhovaných 1,11 procenta hrubého národního důchodu na jedno procento. To se nelíbí zemím z východu unie, které chtějí vyšší rozpočet a usilují o co největší objem peněz do fondů soudržnosti.

Šéfové států a vlád dnes budou diskutovat právě o velikosti rozpočtu i jednotlivých kapitol. Z předběžného návrhu závěrů summitu vyplývá, že pověří finské předsednictví, aby do prosince připravilo konkrétní čísla pro budoucí vyjednávání.

Jednat budou také o strategických prioritách na příštích pět let, které vytyčil již červnový summit. Von der Leyenová, která stále čeká na nová jména komisařů z Francie a Rumunska, bude s unijními politiky debatovat o tom, kam bude její komise EU v příštích letech směřovat.

Za jednu z priorit označila zpřísnění současných klimatických závazků, o němž se budou lídři rovněž bavit. Podle návrhu závěrů by se summit měl shodnout, že "existenční hrozba" klimatických změn vyžaduje "zvýšené ambice" v ochraně klimatu od unijních i dalších zemí. O konkrétním zvýšení závazků však političtí vůdci rozhodovat nebudou.