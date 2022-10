Summit EU bude jednat o omezení cen plynu či o další podpoře Ukrajiny

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se ve čtvrtek sejdou v Bruselu k debatě o tom, jak dále omezit dopad vysokých cen energií na obyvatele a firmy v unii. Na dvoudenním summitu se však budou bavit také o dalších dopadech ruské agrese vůči Ukrajině a o možné další pomoci Kyjevu či o ochraně kritické infrastruktury. Nejdelší diskuse však informovaní diplomaté čekají okolo možnosti stanovit maximální ceny plynu.

Šéfové unijních států zasednou v sídle Evropské rady dva dny poté, co Evropská komise navrhla další kroky společného postupu proti drahým energiím. Exekutiva EU počítá se společnými nákupy plynu či využitím nevyčerpaných peněz z fondů na podporu méně rozvinutých regionů. Místo cenového stropu na plyn požadovaného většinou států však hovoří o "mechanismu cenové korekce", který má fungovat jako pojistka proti extrémním výkyvům cen na trhu. Někteří lídři včetně českého premiéra Petra Fialy dali najevo, že jim v balíku chybí nějaká forma stropu na cenu plynu, neshodují se však na její podobě. Další země jako Německo či Nizozemsko však tento nápad zcela odmítají.

"Očekávám také, že se budeme věnovat dalším krátkodobým a dlouhodobým zásahům do trhu, jako je unijní rámec pro zastropování cen plynu používaného k výrobě elektřiny," uvedl v úterý předsedající summitu Charles Michel v tradičním zvacím dopise. Mezi důležitá témata jednání podle něj budou patřit i společné nákupy plynu či stanovení nové referenční ceny plynu, která by více zohledňovala silnější zastoupení dovozu zkapalněného plynu na úkor oslabení přísunu ruského energetického zdroje plynovody.

Podle navrhovaných závěrů summitu, které má ČTK k dispozici, by se prezidenti a premiéři zemí sedmadvacítky měli shodnout na zmíněných společných nákupech či přípravě nové referenční ceny. U možností zavést dynamické cenové pásmo či vytvořit rámec pro cenový strop na plyn se chystají podpořit jejich "prozkoumání". To podle diplomatů naznačuje, že státy po summitu v této otázce čekají další debaty.

Summit se bude věnovat i stupňující se ruské agresi a další unijní podpoře Ukrajiny. Lídři zemí odsoudí nelegální ruské pokusy o anexi ukrajinských území a budou hovořit o tom, jak "dále zvýšit tlak na to, aby Rusko ukončilo svou útočnou válku". O konkrétní přípravě nových sankcí, která zatím nemá jednoznačnou podporu států, však navrhované závěry nehovoří. Summit má naproti tomu pohrozit dalšími sankcemi Bělorusku, pokud by se zapojilo do ruské invaze.

Lídři se také chystají vyzvat k rychlému uvolnění zbývajících tří miliard eur (73,5 miliardy korun) z dosud schválené makroekonomické pomoci Ukrajině a opět se zavázat k podpoře její poválečné rekonstrukce.

Měli by také podpořit urychlení spolupráce států na ochraně kritické infrastruktury, které je reakcí na nedávné sabotáže plynovodů Nord Stream.

Summit se druhý den bude zabývat zahraničněpolitickými tématy, zejména vztahy s Čínou, jejíž vůdce Si Ťin-Pching by měl být tento týden potvrzen na dalších pět let v čele tamní komunistické strany. Lídři by mohli rovněž ohlásit přijetí sankcí vůči Íránu za jeho dodávky dronů využívaných Ruskem na Ukrajině.