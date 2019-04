Londýn - Ještě před schválením dalšího brexitového odkladu budou chtít účastníci summitu Evropské unie slyšet od britské premiérky Theresy Mayové její jasný plán do budoucna, který bude mít na britské straně jednoznačnou politickou podporu. Po dnešním jednání zástupců vlád 27 členských zemí unie, kteří v Lucembursku připravovali středeční mimořádný summit k brexitu, to novinářům řekl zástupce nynějšího rumunského předsednictví, ministr pro evropské záležitosti George Ciamba.

Šéf vyjednávacího týmu EU Michel Barnier po ministerské diskusi novinářům řekl, že podle jeho názoru délka dalšího odkladu by měla být závislá na tom, k čemu přesně bude chtít Mayová a její vláda dodatečný čas využít. Barnier také doufá, že dialog mezi konzervativním kabinetem a labouristickou opozicí umožní poprvé za dlouhé měsíce v britském parlamentu vznik dostatečně široké většiny, která bude moci pozitivně podpořit domluvený postup.

Ciamba zdůraznil, že deklarovaný záměr britské vlády začít s přípravami na květnové volby do europarlamentu je důležitým signálem. Uvedl ale také, že žádný britský plán dalšího postupu nemůže předpokládat znovuotevření už dojednaného textu smlouvy, která upravuje samotný brexit a kterou britští poslanci opakovaně odmítli.

Podle rumunského ministra také nadále nebude možné začít konkrétní jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů ve chvíli, kdy Británie stále je členem evropského bloku. Vyjednavač Barnier zdůraznil, že pokud z britské strany zazní většinou podpořená žádost o "vyšší ambice" textu politické deklarace, která budoucí vztahy popisuje, EU27 je připravena reagovat pružně a rychle.

Bude-li si to většina v britské sněmovně přát, lze tak podle šéfa vyjednávacího týmu unie po brexitu jednat například o celní unii. Britská strana však musí také respektovat, že EU kvůli Británii nehodlá ustupovat ze svých základních principů, tedy integrity jednotného trhu či rozhodovací autonomie vlastních členů.

Česko dnes v Lucembursku zastupoval náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař, podle kterého některé země mají obavy, že by dlouhý odklad brexitu mohl pro EU znamenat institucionální problémy.

"Myslím si, že je shoda na tom, že prodloužení má být. Uvidíme tedy, jak dlouhé," řekl po schůzce Chmelař novinářům. Pokud Britové skutečně zorganizují eurovolby, je podle něj prodloužení odkladu možné do června i déle. "Bude to ale určitě kompromis," upozornil. Některé státy podle něj budou ve středu například žádat jasné vysvětlení - v případě, že prodloužení by bylo dlouhé - jak si Londýn představuje své fungování v EU, jak bude například přistupovat k výběru svého komisaře, či k některým základním otázkám souvisejícím s dalším fungováním unie.

Mayová poté, co minulý týden Dolní sněmovna potřetí odmítla její dohodu s Bruselem o podmínkách vystoupení, požádala unii už podruhé o odklad brexitu. Pokud nebude schválen, Británie opustí EU bez dohody již tento v pátek. Premiérka opakovaně žádá odklad do 30. června a unijní země nyní řeší, jak dlouhé odložení umožní. Předseda unijních summitů Donald Tusk má za nejlepší roční "pružný" odklad, kdy by Británie mohla odejít i dříve, pokud brexitovou dohodu schválí.

Mayová vyráží na kontinent, v Londýně se jedná o kompromisu

Tři dny před hrozícím neřízeným odchodem Británie z Evropské unie vyráží premiérka Theresa Mayová za lídry Německa a Francie hledat podporu pro svou žádost o krátký odklad brexitu. V Londýně budou zároveň pokračovat rozhovory zástupců vlády a opozice o stále vzdáleném kompromisu, který by zaručil schválení brexitové dohody parlamentem. Jeho Dolní sněmovna by měla diskutovat o tom, jak divokému brexitu zabránit.

Mayová bude den před středečním unijním summitem jednat nejprve s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a poté s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Zvláště z Paříže zněla v posledních dnech slova naznačující, že Londýn bude muset přijít se slibem konkrétního řešení, aby se dočkal souhlasu s dalším odkladem brexitu. Mayová požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. června, šéf unijních summitů však podle médií považuje za lepší možnost flexibilního prodloužení termínu odchodu o rok. Na odkladu se musí jednomyslně shodnout lídři 27 unijních zemí, kteří se sejdou ve středu v Bruselu.

Zejména technickými záležitosmi spojenými s přípravou summitu se dnes budou v Lucemburku zabývat ministři unijních zemí odpovědní za evropskou problematiku.

Spolupracovníci Mayové mají dnes na programu pokračování rozhovorů se zástupci opozičních labouristů, kteří požadují, aby se Británie zavázala k uzavření celní unie s evropským blokem. Na tuto možnost však dosud premiérka a její vyjednavači odmítali přistoupit a podle zdrojů britských médií jednání zatím patovou situaci příliš neposunula.

Parlament v pondělí večer schválil zákon umožňující poslancům ovlivnit podobu premiérčiny žádosti o odklad brexitu. Zákon, jehož cílem je za všech okolností zabránit pátečnímu neuspořádanému odchodu z EU, by měl Mayovou přimět, aby přistoupila na jakýkoli odklad, jejž jí případně ve středu nabídne Evropská rada. Vláda na základě těsně schváleného předpisu hodlá dnes vyhlásit v Dolní sněmovně devadesátiminutovou debatu o odkladu brexitu.