Brusel - Summit Evropské unie umožní odklad britského odchodu z EU "jen na nezbytně nutnou dobu" a rozhodně ne déle než do zatím nedomluveného konkrétního data. To ale určí až šéfové států a vlád 27 zemí ve středu večer na mimořádném setkání v Bruselu. V návrhu závěrů jejich schůzky, o jejichž podobě dnes večer ještě budou diplomaté jednat, zatím cílové datum chybí. Šéf summitů EU Donald Tusk v dopise, jímž premiéry a prezidenty na summit zve, dnes večer uvedl, že odklad by měl být nejvýše roční.

V případě, že v době, po kterou bude brexit odložen, by britský parlament potvrdil už třikrát odmítnutou dohodu o spořádaném odchodu z EU, opustí Británie unii k prvnímu dni následujícího měsíce, měl by rozhodnout summit. Pokud by ale Británie byla členskou zemí EU k 22. květnu a neuspořádala by evropské volby, odešla by následně z EU k 1. červnu, mělo by se také rozhodnout na vrcholné schůzce. Odklad brexitu totiž podle dokumentu, do kterého měla ČTK možnost nahlédnout, nesmí "podkopat standardní fungování evropských institucí".

Mayová Tuska tento týden požádala už podruhé o odložení odchodu Británie z EU z tohoto pátku na 30. červen. Podle Tuska by ale vyhovět takové žádosti vzhledem k hlubokému rozdělení britské sněmovny znamenalo jen zvyšovat riziko dalších žádostí o krátkodobý odklad, dalších mimořádných summitů a to by pro příští měsíce zastínilo veškeré další věci, které před sedmadvaceti země EU stojí. "Pokračující nejistota by také nebyla dobrá pro firmy ani občany," upozornil v dopise premiérům a prezidentům Tusk.

Delší než roční flexibilní odložení brexitu zase podle něj není dobré, protože v té době bude potřeba jednomyslný souhlas všech zemí unie u některých klíčových evropských projektů. Pružný odklad Británii podle Tuska umožní z unie odejít kdykoliv bude připravená, sedmadvacítce zase umožní vyhnout se opakovaným brexitovým summitům.

Pro flexibilní řešení je i německá kancléřka Angela Merkelová, která by si dokázala představit odklad brexitu do konce letošního nebo začátku příštího roku.

Šéfové států a vlád 27 zemí evropského bloku na summitu také opět zopakují, že není možné otevírání samotného textu této dohody, která upravuje základní okolnosti brexitu, jako je finanční vyrovnání, práva občanů či režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Dohoda také zavádí přechodné období, v němž mají obě strany jednat o budoucích vztazích.

O budoucnosti bude možné jednat až v přechodném období, kdy už Británie nebude členskou zemí, v řadě ohledů se ale pro firmy ani občany nic nezmění. Ohledně podoby budoucích vztahů by měl dát summit najevo, že EU27 je připravena - pokud se vyvine pozice britské strany - upravit text už domluvené politické deklarace, která popisuje, jak si obě strany společně budoucnost představují.

Navržený text závěrů středečního summitu také připomíná britský závazek jednat v "tomto jedinečném období" konstruktivně, odpovědně a v duchu upřímné spolupráce. Británie by se proto měla zdržet jakýchkoliv kroků, které by mohly ohrozit cíle unie.

Tusk v dopise připomněl, že některé státy bloku měly obavy z pokračující přítomnosti Británie jako "odcházející země" v unii. Právě proto si EU podle něj musí stanovit určitý počet podmínek.

"Ať už se rozhodneme pro jakýkoliv další postup, nesmí být ovlivněn negativními emocemi. K Británii bychom se měli chovat s maximálním respektem, chceme zůstat přáteli a blízkými partnery," upozornil šéf unijních summitů.