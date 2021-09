Summit architektury a rozvoje živě: Brzdí nedostatek škol a školek rozvoj Prahy? A jak podpořit vznik moderních staveb v Praze?

Chybějící koncepce financování a výstavby vzdělávacích zařízení brzdí rozvoj velkých brownfieldů, kde by mohly vznikat nové čtvrti a dostupné byty. Měla by mezi investičně prioritní stavby Prahy patřit i výstavba škol a školek a pomůže to řešit bytovou krizi? Jaká je aktuální situace na trhu nemovitostí a stavebnictví a jaký se očekává vývoj cen? A jak podpořit zájem veřejnosti a politiků o moderní architekturu?

Sledujte 30. září od 9:00 přímý přenos z Obecního domu v Praze ze Summitu architektury a rozvoje s moderátorkou Michalou Hergetovou.

O stavebním zákoně a průběhu jeho zavádění do praxe, Metropolitním plánu, nebo o tom, zda by výstavba nových škol a školek mohla pomoci řešit bytovou krizi v Praze budou od 9:00 mluvit ministryně Klára Dostálová, poslanci Martin Kupka a Martin Kolovratník, náměstek pražského primátora Petr Hlaváček, starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč, zakladatel a ředitel 4ct, předseda SAR Tomáš Ctibor, zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský a další.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Druhý blok summitu bude od 11:30 věnovaný moderní architektuře, urbanismu a územnímu plánování. O tom jak podpořit zájem veřejnosti a politiků o moderní architekturu a vznik nových unikátních staveb v ČR, o budově plánované Vltavské filharmonie nebo o úspěšných zkušenostech z ČR a zahraničí s územním plánováním a urbanismem budou diskutovat Petr Hlaváček, Ondřej Boháč, Tomáš Ctibor a také architekti Eva Jiřičná, Pavel Hnilička a Jakub Cigler.

Summity pravidelně vždy na jaře a na podzim pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj, které je nezávislou iniciativou odborníků z oborů architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Cílem tohoto think-tanku je podporovat pozitivní stavební rozvoj a zájem o moderní architekturu. Více informací o činnosti SAR a dřívějších Summitech architektury a rozvoje je k dispozici na www.arch-rozvoj.cz.