Šumavský meteorolog: Chladněji než dnes už letos asi nebude

Kvilda (Prachaticko) - Patrně nejchladnější ráno této zimy panovalo dnes na Šumavě. Na řadě míst klesly teploty k minus 30 stupňům Celsia. Podle šumavského meteorologa Antonína Vojvodíka je velmi pravděpodobné, že takový mráz tuto zimu už nebude, řekl ČTK. Na jedné z jeho stanic poblíž Kvildy na Prachaticku dnes naměřil minus 31,4 stupně Celsia.

Období pro nejnižší teploty podle něj pozvolna končí. "Dlouhodobě bývají nejlepší podmínky na konci ledna a do půlky února. Jsou ale i výjimky, jako byl březen 1987, kdy stanice Perla u Kvildy dosáhla minus 38,2 stupně," uvedl Vojvodík.

Jeho přáním je, aby Šumava překonala nejnižší hodnotu v Česku. Naměřili ji meteorologové v roce 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic, kdy bylo minus 42,2 stupně Celsia. Před více než 30 lety Vojvodík zaznamenal na stanici u Kvildy minus 41,6 stupně Celsia. "Je znát trend potupného oteplování. Křivky teplot na stanicích stoupají nahoru. Ale pořád se naskytnou pády studeného vzduchu, naposledy to bylo kolem Vánoc v roce 2012. Proto stále ta šance na překonání rekordu je," uvedl.

Podle něj jsou důležité především tři podmínky. Musí být jasná noc, dostatek sněhu a bezvětří. "Šumava je specifická v tom, že má nejvíce mrazivých míst v republice. Tím je jedinečná," uvedl Vojovodík, který letos oslaví 71. narozeniny.

Pozorování teplot se věnuje přes 40 let. Začal s tím, když se přestěhoval z Beskyd do Vimperku, který leží v šumavském podhůří. Letos podle něj arktické období vyvrcholilo dnešním ránem. "Lepší podmínky byly tak tři čtyři dny zpátky. Ale bohužel se nevyjasnilo. Pokud by bylo jasno, pak věřím, že by ty teploty klesly i pod minus 35 stupňů Celsia," řekl.

Vojvodík by si přál, aby se zopakovala situace z únoru 1956, kdy se v Česku držely teploty kolem minus 30 stupňů. "Tehdy mohly šumavské stanice zaznamenat mráz až 50 pod nulou. Jenže žádné stanice tu nebyly. Takže si akorát pamatuji ze 70. let, když jsem začal měřit, jak se pamětníci dohadovali, jestli měli v tom únoru 1956 na teploměru za oknem minus 44 nebo minus 45 stupňů," řekl.