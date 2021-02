Šumavská vesnička Modrava čeká o víkendu a prázdninách nápor lidí

Modrava (Klatovsko) - Šumavská vesnička Modrava čeká o víkendu díky sněhu i začínajícím školním prázdninám velký nápor lyžařů, turistů, chalupářů a rodin s dětmi. V oblasti, kde dnes sice pršelo, je stále 40 centimetrů sněhu a padat má i o víkendu. Obec má problémy s parkováním návštěvníků a žádá je, aby důsledně dodržovali protiepidemická pravidla. Lidé by se neměli shlukovat a měli by nosit roušky. ČTK to dnes řekl Antonín Schubert, starosta Modravy s 90 trvalými obyvateli, kam v neděli přijelo hodně přes 1000 lidí.

"Ráno vyjede rolba a bude upravovat všech 30 kilometrů běžkařských tratí. Má padat celý den, tak snad si to ti běžkaři užijí," uvedl. Obec upravuje stopy pravidelně, zatím dvakrát týdně. Modrava má vlastní rolbu, kterou koupila před deseti lety za více než čtyři miliony korun. "Ročně nás provoz stojí 350.000 až 450.000 korun," řekl Schubert. Nejvíc běžkařů využívá trasu do Březníku (7,5 km). "Jde o takovou magistrálu. Když nikde na Šumavě není sníh, tak tam je vždycky," řekl. Modravsko je podle Schuberta běžkaři nejvíce navštěvovanou částí Šumavy.

Počet návštěvníků na Modravě trvale roste. "Ještě v roce 1994, kdy jsem začal starostovat, tak tu bylo 50 míst na parkování a teď sedminásobek," uvedl Schubert. Tehdy na Modravě nebyl žádný hotel a v penzionech do 100 lůžek, dnes jich je v obci 450. Další desítky lidí přijíždí na chalupy. "Připustili jsme tu minimální nárůst chalup. Apartmánové byty tu nejsou a děláme vše pro to, aby nebyly," řekl.

Starosta odmítá vyjádření některých lidí, že na Modravě turisty nechce. "To je naprostý nesmysl. Chceme, aby se ti, kteří sem přijíždějí, chovali vzájemně ohleduplně a aby dodržovali tři nejzákladnější pravidla, jimiž se řídí celá Evropa. Aby měli na ústech a nose nějakou pokrývku, při sobě desinfekci a dodržovali rozestupy," řekl.

Podle něj turisté dojedou do obce a domnívají se, že už jsou v přírodě a nemusí tam už nic dodržovat. Stává se, že z autobusu vystoupí 40 běžkařů a ani jeden nemá roušku, stejně jako shluky u výdejových okének. Nakazí se navzájem a pak to šíří po obci dál, řekl. "Na běžkařských trasách nebo v létě na pěších to po nich nikdo nechce. Ale tam, kde se shlukují, by měli být v těch opatřeních důslední, protože bez slušného chování, ukázněnosti a vzájemné ohleduplnosti to prostě nepůjde a nezbavíme se toho," řekl. Podle něj jedou lidé na Modravu na zdravým vzduchem, ale dělají všechno pro to, aby se vzájemně nakazili.

Návštěvníci by měli podle Schuberta také dodržovat pravidla silničního provozu. "Mají parkovat pouze na místech k tomu určených. A když jich tu víc není, tak by měli odejet do jiné obce, do Kvildy, Srní, Horské Kvildy, kde by zřejmě to místo našli," řekl. Lidé podle něj parkují, kde chtějí. Stává se, že se v obci nemůže otočit autobus, vyjet hasičský vůz a auta zatarasí kontejnery. "Zneužívá se situace, že nemáme městskou policii. Nechci tu vyvolávat další represi. Ale když se lidé nebudou chovat ohleduplně a zodpovědně, tak požádám státní policii, aby dohlížela více a lidé budou platit pokuty," uvedl.