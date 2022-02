Sullivan: USA ochrání každý centimetr NATO, zachovají Ukrajině podporu

Washington/Kyjev - Spojené státy budou chránit každý centimetr území Severoatlantické aliance a zachovají Ukrajině podporu i v případě ruské invaze, řekl dnes bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan. Zopakoval rovněž dřívější varování americké administrativy, podle níž může přijít ruský vojenský výpad na Ukrajinu v podstatě kdykoliv v následujícím týdnu. Nepotvrdil nicméně zprávy některých médií o tom, že americké tajné služby očekávají invazi ve středu.

"Budeme bránit každý centimetr území NATO, každý centimetr území (spadajícího pod) článek pět," řekl Sullivan televizi CBS s odkazem na ustanovení z aliančních smluv, podle nějž je útok na jednoho ze členů útokem na všechny. "Domníváme se, že Rusko toto sdělení chápe," dodal.

"Nedokážeme dokonale předpovědět který den, ale již nějaký čas říkáme, že jsme v prostoru, kdy může invaze (...) Ruska na Ukrajinu začít kdykoliv," řekl pak Bidenův poradce stanici CNN. Rusko podle něj v poslední době posouvá svoje jednotky stále blíže k ukrajinským hranicím a je proto schopné spustit rozsáhlou vojenskou operaci "velmi rychle". Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho má nyní Rusko u hranic přes 100.000 vojáků.

"Je pravděpodobné, že (útok) začne vypálením velkého množství raket a bombardováním," dodal Sullivan. USA podle něj stejně jako jiné země došly k závěru, že se Rusko zřejmě před invazí uchýlí k provokacím, na základě kterých pak svůj vpád ospravedlní. Spojené státy proto chtějí sdílet svá zjištění s co nejvíce zeměmi, aby Moskva nemohla "něco vytáhnout na Ukrajinu nebo na svět". "Zajistíme, abychom předkládali světu co nejtransparentněji a nejjasněji to, co vidíme a sdíleli tyto informace co nejvíce můžeme," řekl poradce.

Podle Kirbyho nyní nejsou žádné známky toho, že by chtěl ruský prezident Vladimir Putin mírnit napětí kolem Ukrajiny, Sullivan však stále možnost diplomatického řešení situace nevyloučil. "Nevidím mu ale do hlavy," řekl o šéfovi Kremlu.

Západní země Rusku dlouhodobě hrozí ostrými sankcemi v případě útoku na Ukrajinu. Moskva nicméně dlouhodobě popírá, že by se na sousední zemi chystala zaútočit a hovoří o západní hysterii. Ukrajina rovněž často zmírňuje předpovědi západních zemí, prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu například řekl, že americká varování před nadcházejí ruskou invazí vyvolávají paniku, která zemi nepomáhá. Biden se dnes chystá situaci probrat se Zelenským po telefonu.