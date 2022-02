Sullivan: Rusko by mohlo zahájit invazi na Ukrajinu do několika týdnů

Washington - Rusko by mohlo zahájit invazi na Ukrajinu do několika dnů či týdnů. V rozhovoru s několika americkými televizemi to dnes řekl bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan, podle kterého je také možné, že se Moskva rozhodne pro diplomatické řešení. Střet s Ukrajinou by mohl mít podobu připojení oblasti Donbasu a vzbouřeneckých území k Rusku, rozsáhlého kybernetického útoku nebo plnohodnotné invaze na ukrajinské území, uvedla s odkazem na Sullivanova slova agentura Reuters. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ale dnes odmítl "apokalyptické zvěsti" o ruské invazi.

"Rusko by mohlo zahájit vojenskou akci proti Ukrajině kdykoliv ode dneška nebo i za několik týdnů, ale rozhodnout by se mohlo i pro diplomatickou cestu," uvedl Sullivan. Podle něj si Rusko vytvořilo podmínky, aby mohlo na Ukrajinu kdykoliv zaútočit.

Sullivanova slova potvrzují výroky nejmenovaných představitelů amerických rozvědek. Ti médiím sdělili, že se domnívají, že ruský prezident neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda Ukrajinu napadnout. Podle rozvědek Rusko u hranic s Ukrajinou shromáždilo zhruba 70 procent jednotek, které by potřebovalo pro rozsáhlou invazi na Ukrajinu, což je podle jejich názoru alespoň 150.000 mužů. Možné časové období pro vypuknutí bojů vidí od druhé poloviny února do března.

Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba dnes vyzval Ukrajince, aby nevěřili "apokalyptickým zvěstem" o ruské invazi. Podle něj má Ukrajina silnou armádu a "bezprecedentní mezinárodní podporu". Kancelář ukrajinského prezidenta agentuře AFP sdělila, že diplomatické řešení krize je stále mnohem pravděpodobnější než to, že Rusko zaútočí.

Sullivan také řekl, že Spojené státy neposílají další vojáky do Německa a východní Evropy, aby vyvolaly konflikt s Ruskem. "Vyslali jsme vojska do Evropy, abychom uchránili území NATO," řekl.

Případná invaze by Ukrajinu stála "obrovské lidské ztráty", ale Rusko by muselo čelit strategickým ztrátám kvůli reakci Washingtonu a jeho spojenců, uvedl Sullivan. Rozsáhlá ruská invaze by podle odhadů amerických rozvědek mohla stát život 25.000 až 50.000 ukrajinských civilistů a až 25.000 vojáků. Mezi ruskými vojáky by mohlo padnout až 10.000 lidí. Konflikt by zřejmě vyvolal i několikamilionovou migrační vlnu.

V případě vojenského zásahu proti Ukrajině Washington Moskvě pohrozil tvrdými sankcemi. Sullivan uvedl, že pokud Moskva zaútočí, tak se plynovod Nord Stream 2 nepohne dál. Ačkoliv je ze stavebního hlediska dokončen, plynovod zatím nedostal v Německu povolení k zahájení provozu. Nord Stream 2 má přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Zdvojnásobil by tak přepravní kapacitu, protože jeden plynovod už touto cestou vede.

Západní země už několik týdnů pozorují, že Rusko shromažďuje svá vojska u hranic s Ukrajinou, a varují před ruským vojenským zásahem. Rusko odmítá náznaky, že má v úmyslu provést invazi. Po západních zemích ale žádá bezpečnostní záruky včetně závazku, že Ukrajina se nestane členem Severoatlantické organizace.