Šulák chce konečně ve čtvrtfinále uspět, chystá se opět pálil ostrými

Riga - Na třetí čtvrtfinále hokejového mistrovství světa v kariéře se chystá obránce Libor Šulák a doufá, že se poprvé dočká vítězné radosti. Do čtvrtečního souboje s Finskem v Rize půjde sedmadvacetiletý odchovanec Pelhřimova se střeleckou chutí, protože na turnaji je se třemi góly spolu se Švýcarem Romainem Loeffelem nejlepším střelcem mezi beky.

"Budu se snažit to tam střílet všechno na bránu, co půjde. Uvidíme zítra, jak to dopadne," řekl Šulák v on-line rozhovoru s novináři. Před šampionátem měl na kontě z 32 zápasů v národním týmu dvě branky, v Rize už stihl v sedmi duelech další tři góly a je spolu s kanonýrem Chicaga Dominikem Kubalíkem i nejlepším střelcem týmu.

Má velkou touhu po porážkách v Paříži v roce 2017 s Ruskem 0:3 a o rok později v Herningu s USA 2:3 projít branou čtvrtfinále a pomoci týmu k medaili, na kterou reprezentace čeká už devět let. V kabině má národní tým jako motivační prvek vyvěšené i vzpomínky na dřívější triumfy a Šulák by se rád zařadil mezi úspěšné.

"Je to velká motivace, třeba tam budu taky vylepený jednou, až budou hrát mladší kluci. Každý touží po úspěchu nebo po medaili, o tom se asi nemusíme bavit. To je asi největší hnací motor. Ale tady chce každý vyhrát, všech osm týmů. Nejde si říct, že jsme teď na řadě my. Je to o tom vyhrát každý zápas až do konce," prohlásil Šulák.

Ve třech z posledních čtyř sezon působil ve Finsku v týmech Pelicans Lahti, KooKoo Kouvola a Kärpät Oulu. "Je tam pár kluků, kteří hráli se mnou nebo proti mě v lize, ale neřekl bych, že Finy nějak dobře znám. Hrajou dobře z defenzivy, mají slušně zahuštěné střední pásmo a snaží se to všechno otáčet rychle do protiútoku. Na to si musíme dát bacha. Finové jsou urputní a bojují, ale to už na této úrovni každý," konstatoval.

Finové pouze se dvěma posilami z NHL triumfovali na minulém světovém šampionátu v roce 2019 v Bratislavě a kouč Jukka Jalonen poskládal kádr pro obhajobu podobně. Má v něm osm šampionů ze Slovenska. Z NHL tým doplnili jen bek Olli Määttä z Los Angeles a útočník Arttu Ruotsalainen z Buffala. V ofenzivě září devatenáctiletý Anton Lundell z IFK Helsinky.

"Pár mladých kluků mají šikovných, na ty si určitě musíme dát pozor. Obzvlášť na Lundella, má slušnou koncovku. Ale celkově na všechny, oni mají dost šikovných hráčů, kteří umí dát gól. Musíme si pohlídat celkově všechny situace," podotkl Šulák.

Češi nemají v kádru na rozdíl od Finů žádného medailistu z významné mezinárodní akce. "My máme taky v týmu zkušené borce, co zažili důležitá utkání. Třeba našeho kapitána Honzu Kováře, ten už má za sebou těchto zápasů dost. Myslím si, že v tom nebude jejich výhoda," řekl Šulák, který má na kontě ze sezony 2018/19 i šest zápasů v NHL za Detroit.

Na čtvrteční klíčový duel se těší. "Zdravá nervozita tam je, ale jak spadne buly, přestanete na to myslet a soustředíte se jen na každé střídání. Musíme začít od začátku a nehonit to posledních dvacet minut. Musíme dobře překonat střední pásmo, vyvinout na ně dobrý tlak a určovat tempo hry my, ne oni," prohlásil Šulák.

Poprvé budou hrát Češi v hlavní Areně Riga, kde si dnes také poprvé zatrénovali. Dosud měli všechny duely skupiny A ve vedlejším Olympijském sportovním centru. "Hala je trošku větší, furt tam byly prázdné tribuny, bylo to podobné jako v té první. Uvidíme, až dáme zápas s fanoušky, jestli tam nějací budou," prohlásil Šulák.

Do utkání se v hotelové "bublině" bude snažit relaxovat. "Pustíme si nějaký film, odpočineme, je to už docela náročné. Dám si dobrou snídani, dobré rozbruslení a půjdu si asi na chvilku lehnout. Moc nespím, ale když se hraje takhle pozdě, tak zavřu oči, aby si oči odpočinuly. Ale maximálně hodina, hodinu a půl," nastínil Šulák.

Doufá, že si ve čtvrtek večer bude moci v dobré náladě pustit i svůj oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě. "Bude nový díl, po zápase ho hned dám," dodal Šulák.