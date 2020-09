SÚKL: Zdravotnické prostředky by neměly mít porušené balení

Praha - Zdravotnické prostředky, jimiž jsou i roušky a respirátory, by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) neměly mít porušené balení. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí SÚKL Barbora Peterová. Na možné problémy s posíláním roušek a respirátorů pro seniory upozornil Zdravotnický deník. Pracovníci pošty roušky vybalují z originálních balení o 50 kusech a vkládají do obálek po pěti. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že věcí se bude moci zabývat až ve chvíli, kdy bude šetření ústavu dokončeno. Podle České pošty jde o distribuci ochranných pomůcek, nikoliv zdravotnického materiálu.

"Obecně lze konstatovat, že se zdravotnickými prostředky by dle zákona mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení. Je však nezbytné říci, že v uvedeném případě se nejedná o sterilní výrobky," uvedla mluvčí. Jestli za porušení zákona o zdravotnických prostředcích hrozí postih, nechtěla do ukončení šetření Peterová komentovat.

Zákon o zdravotnických prostředcích z roku 2014 stanoví podmínky pro uvádění těchto pomůcek na trh v zemích EU. Prodávané výrobky nesmějí mít porušené originální balení, musí obsahovat český návod a uvedené datum expirace. Nesmí je také distribuovat na trh nikdo jiný než distributor registrovaný SÚKL. Jestli se ale povinnosti budou vztahovat i na rozdávání roušek a respirátorů, se kterým zákon nepočítá, jasné není.

"Mohu potvrdit, že Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl inspekci na pracovišti České pošty. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá šetření, nelze v tuto chvíli sdělovat podrobnosti ani předjímat jakýkoliv další vývoj," dodala Peterová.

Hamáček šetření také potvrdil. "Pokud vím, tak proběhla inspekce SÚKL na jednom poštovním uzlu a to je všechno. Můžeme komentovat závěr, ne to, že někdo někam přišel," uvedl. Z jeho pohledu bylo všechno tak, jak má. "Nevidím, kde by problém měl být, ale počkám si na písemné vyjádření," řekl vicepremiér novinářům ve Sněmovně.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík uvedl, že podle výkladu pošty se jedná o distribuci ochranných osobních pomůcek, nikoli o zdravotnický materiál. "Materiál jsme dostali od vlády a úkol je roznést na adresy trvalého bydliště. Potřebné dokumenty má tedy vlastník materiálu, což je vláda," sdělil Vitík ČTK.

Zaměstnanci pošty roušky balili do obálek po pěti a přidávali jeden respirátor třídy KN95, odpovádající třídě FFP2. Roušky brali z většího balení po podesáti kusech. Respirátor podle zjištění ČTK má popisy jenom v angličtině a nemá uvedené datum výroby, od nějž je použitelný 24 měsíců. Na obalu ale nechybí označení CE, tedy prohlášení o shodě s požadavky Evropské unie.

Celkem tři miliony respirátorů a 15 milionů roušek pochází se zásob ministerstva vnitra a měly být převedeny Správě státních hmotných rezerv. Jeden respirátor podle dřívějšího vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupila ČR zhruba za 2,35 dolaru (asi 53 Kč) a roušku za 0,37 centu (8,30 Kč). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun.

Zaměstnanci podle České pošty balili obálky v rukavicích a měli nasazené roušky, pracoviště se po směně dezinfikovalo. První obálky dostali lidé nad 60 let v úterý, všechny by měly být doručeny do pátku.

V pondělí vláda rozhodla, že roušky a respirátor dostanou také zdravotně postižení s plným invalidních důchodem a mladší 18 let.