Sukeľ zařídil dvěma góly výhru Sparty v Litvínově

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté vedoucí pražské Sparty zvítězili v 19. kole extraligy v Litvínově 4:3 v prodloužení a připsali si pátou výhru za sebou. V čase 63:48 o tom rozhodl druhým gólem v utkání slovenský útočník Matúš Sukeľ. Verva prohrála pátý z posledních šesti duelů.

První branku utkání vstřelil již po 34 vteřinách novic v litvínovském dresu Mahbod, který pohotově dorazil Válkovu střelu, odraženou od horní tyče. Za 39 sekund bylo vyrovnáno. Sukeľ po nešťastném zákroku Januse dorazil puk do odkryté branky.

V šesté minutě se řítil na Sedláčka Mikúš, v poslední chvíli ho nedovoleně zastavil Piskáček a domácí dostali možnost početní výhody, kterou ale nevyužili. V polovině úvodní části se ale už dostali opět do vedení. Petružálek našel rozjetého Jarůška a ten zblízka chytře překonal Sedláčka.

Nástup do druhé třetiny vyšel lépe sparťanským hráčům. Po 26 vteřinách Rousek z mezikruží vyrovnal. V 26. minutě vystihl Jarůšek chybnou Řepíkovu rozehrávku, ale Sedláček jeho bekhendový blafák zlikvidoval. Další šanci měl Hanzl, střelu švihem z pravého křídla opět kryl sparťanský gólman.

V 34. minutě vypálil Košťálek, Janusovi puk propadl a hostující obránce jej v klidu mohl dojet a dorazit do prázdné branky. Slovenský brankář poté opustil branku a přenechal místo Honzíkovi. Litvínovu se povedlo vyrovnat v samém závěru třetiny. Hübl sklepl puk ze vzduchu a zamířil těsně pod horní tyčku. Rozhodčí branku i po prozkoumání videa uznali.

Třetí třetina začala z obou stran opatrněji. Nikdo nechtěl udělat chybu a duel bez větších šancí dospěl do prodloužení. V něm domácí hráli dvě minuty proti třem, ale ani to jim nepomohlo ke vstřelení branky. V 64. minutě se Sukeľ trefil zblízka do šibenice a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Věděli jsme, že Sparta je silný soupeř. Sehráli jsme dobré utkání u nich, tak jsme si to ukázali na videu a chtěli jsme na to navázat. Cítil jsem v kabině, že kluci jsou na dobré vlně, že chtějí. V druhé třetině jsme brzy inkasovaly vyrovnávací branku, naopak na jejím konci jsme se štěstím vyrovnali. Nepodařilo se nám využít přesilové hry, to je naše největší bolest. Trénujeme to neustále, ale nejde nám to. To vlastně i rozhodlo, měli jsme rozhodnout v prodloužení, kdy jsme hráli čtyři na tři, ale nedokázali jsme to a poté nás Sparta potrestala."

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to podle mého názoru velice dobrý zápas. Stejně jako náš minulý vzájemný zápas to bylo vyrovnané a bojovné. Oba týmy měly šance. Věděli jsem, že to bude s Litvínovem těžké poté, co nebyl s minulými zápas spokojený a bude chtít vyhrát. Jsme velice spokojení s naší hrou v oslabení, která byla důležitým faktorem našeho vítězství. Litvínov má velmi dobré přesilovky, i když se mu v poslední době nedaří proměňovat. Pomohl nám dobrý výkon brankáře Sedláčka."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 3:4 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Mahbod (Válek), 10. Jarůšek (J. Petružálek, T. Pavelka), 40. V. Hübl - 2. Sukeľ (Jurčina, A. Kudrna), 21. Rousek (Smejkal, Tomášek), 34. Košťálek (Smejkal, Pech), 64. Sukeľ (A. Kudrna). Rozhodčí: Bejček, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 5969.

Sestavy:

Litvínov: Janus (34. Honzík) - Jánošík, L. Doudera, Baránek, Ščotka, Štich, T. Pavelka, Kudla - Mahbod, V. Hübl, Válek - J. Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek - Myšák, J. Mikúš, Lukeš - Jurčík, Helt, Trávníček. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.

Sparta Praha: J. Sedláček - Blain, Kalina, Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, Piskáček - Řepík, Tomášek, Smejkal - Říčka, Sukeľ, A. Kudrna - Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, Rousek, T. Pšenička. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.