Olomouc - Dlouhých sedm let trvalo, než v první fotbalové lize odřídila utkání ženská sudí. Na Dagmar Damkovou navázala Jana Adámková, která svou premiéru při výhře Mladé Boleslavi 4:0 v Olomouci zvládla dobře. Byla především ráda, že se nenaplnila noční můra, která se jí zdála v noci.

"Usínalo se mi dobře, ale noc už byla horší. Měla jsem špatné sny, ale to tak někdy mívám. Zdálo se mi, že tady nebudu mít asistenty, jen nějaké pomezní z okresu," prozradila Adámková po utkání novinářům.

Spolu s finále ženské Ligy mistryň to pro ní byl vrchol kariéry. "Mám po zápase spoustu rozličných pocitů. Snažila jsem si to utkání užít, protože z rozhodcovského pohledu nikdy nevíte, které utkání bude poslední. Byl to pro mě fakt zážitek, něco jiného jako druhá liga," prohlásila čtyřicetiletá sudí.

"V globále jsme podali dobrý výkon a můžeme být spokojení. Nejtěžší situace pro mě byla penalta a jedna situace na druhé straně hřiště, která byla taky sporná," popsala.

Mladá Boleslav po utkání upozorňovala, že jí Adámková zřejmě chybně neuznala jednu z branek pro ofsajd, ovšem to bylo na základě signalizace pomezního. Jinak trenéři obou týmů sudí chválili. "Pískala opravdu dobře," ocenil Adámkovou kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber. "Někteří činovníci posílají ženy do kuchyně, ale podle mě to utkání paní rozhodčí zvládla velmi dobře," souhlasil trenér domácích Václav Jílek.

Respekt měla i u hráčů, kteří sice řečnili, ale nebyli k ní příliš agresivní. "Ze strany hráčů to bylo v pohodě. Samozřejmě chápu, že v emocích hráči někdy reagují na naše rozhodnutí. S hráči se snažím komunikovat jako s partnery. Ze začátku je to určitě na vykání, ale v průběhu zápasu se to někdy může změnit na tykání," popsala Adámková.

Před utkáním dostala květinu i polibek od domácího kapitána Miloše Buchty. "Kytku na začátku jsem trochu čekala, je to přece jen událost. Sedm let od toho, kdy Dáša Damková pískala naposledy. Buchta mi říkal, ať se mi premiéra vydaří a přál mi hodně štěstí," prozradila.

Sama se v nejvyšší soutěži objevila už v roce 2007 jako asistentka. Nyní se vrátila jako hlavní sudí, čímž dosáhla na maximum, na jaké jako ženská rozhodčí může pomýšlet. "Jak ženská Liga mistrů, tak FORTUNA:LIGA je pro rozhodčí ženu vrchol. Netušila jsem, kam až se můžu dostat a že to jednou dotáhnu do první ligy. Jako hráčka jsem byla hrozně drzá na rozhodčí. Poté jsem dostala tu nabídku a všichni mi říkali, že ti co jsou na rozhodčí drzí a přejdou na druhou stranu, že jsou pak dobří," dodala.