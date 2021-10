Sudetoněmecký týdeník připomněl narození Václava Havla titulkem v češtině

Berlín - Titulkem v češtině uctilo aktuální vydání sudetoněmeckého týdeníku Sudetendeutsche Zeitung nadcházející 85. výročí narození někdejšího disidenta a pozdějšího československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt, který článek o Havlovi napsal, označil bývalého českého prezidenta, který se narodil 5. října 1936, za přesvědčeného zastánce evropské jednoty.

"Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii," uvádí na páté straně titulek Sudetendeutsche Zeitung, pod kterým následuje výrazně menší německý překlad. Titulek cituje zákon o Havlových zásluhách, který na počátku roku 2012 český parlament schválil. Na zákon odkazuje v textu i Posselt.

"V 70. a 80. letech se Havel stal nejen vedoucí osobností československého odporu proti komunistické tyranii, ale byl i v tehdejších zotročených sousedních zemích východního bloku uznáván jako světlo svobody," napsal Posselt. V textu, ve kterém vzpomíná na setkání s Havlem, označuje bývalého českého prezidenta spolu s vůdcem polské odborové organizace Solidarita a prvním nekomunistickým prezidentem Polska Lechem Walesou a papežem Janem Pavlem II. pocházejícím z Polska za hybatele národů střední a východní Evropy.

Havel byl podle Posselta významný i pro sudetské Němce. "Při první návštěvě delegace Evropského parlamentu mě demonstrativně před všemi kolegy provedl svými soukromými prostory, aby tak zdůraznil, že Čechům a sudetským Němcům přisuzuje roli stavitelů mostů v srdci Evropy," uvedl Posselt, který rovněž zmínil Havlův požadavek Evropy coby vlasti vlastí s ústavou, které by rozuměl každý školák. Text pak Posselt uzavírá připomínkou existence českého zákona, který uznává Havlovy zásluhy o svobodu a demokracii.

To, že německá média použila v titulku češtinu, je výjimečné. "Titulek v češtině, to se v historii německých médií ještě nestalo," řekl ČTK mnichovský novinář českého původu Pavel Novotný. Dodal, že je to výraz úcty k Havlovi, který přispěl k rozvoji česko-německých vztahů.

Havla, který zemřel v prosinci 2011, označil Posselt krátce po jeho skonu za nekorunovaného krále svobodné evropské občanské společnosti.