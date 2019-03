Praha - Obránce Marek Suchý litoval, že čeští fotbalisté v přípravném utkání s Brazílií nabídli první gól "Kanárkům" prakticky sami. Reprezentanti čtyři minuty po přestávce po velké chybě v defenzivě inkasovali na 1:1 a slavný soupeř pak dvěma góly v poslední desetiminutovce skóre v Edenu otočil.

V 49. minutě poslal střídající Theodor Gebre Selassie nepřesnou přihrávku zpět na Suchého, před kterého se natlačil Roberto Firmino a sám před brankářem Jiřím Pavlenkou srovnal.

"Gebre to měl nahoře. Čekal jsem, že to bude dávat Jirkovi, takže jsem s tím vůbec nepočítal. Když jsem se otočil, Firmino už byl rozběhnutý. Zkusil jsem natáhnout krok, nevyšlo mi to do skluzu," řekl novinářům Suchý po prohře 1:3.

"Viděl jsem, že jsem poslední, a nechtěl jsem faulovat. Doufal jsem, že Jirka nějak zmenší úhel, a on (Firmino) to samozřejmě udělal rychle. Mrzí nás to, protože první gól jsme si dali sami," doplnil obránce Basileje.

V prvním poločase český tým soupeře zaskočil a po trefě Davida Pavelky z 37. minuty nečekaně vedl. "Skvělá první půle. Škoda, že se nehraje jenom na jednu půli. Dělám si srandu samozřejmě. První půle se nám povedla, byli jsme ve hře, byli jsme agresivní a dokázali získávat balony. Po zisku balonu se na to dalo i koukat. To, co jsme si před zápasem říkali, že bychom chtěli zlepšit po tom pátku (kvalifikačním debaklu 0:5 v Anglii), tam bylo," uvedl Suchý.

"Podařilo se nám vstřelit gól a jít do vedení. Měli jsme z toho skvělý pocit. Škoda, že v té druhé půli jsme to takhle zkazili a výsledkově to nedopadlo. Už ani taková lehkost a aktivita tam ve druhé půli nebyla," litoval Suchý.

Brazilci vypadali v první půli hodně překvapení a vůbec nepřipomínali jednu z nejlepších reprezentací na světě. "Myslím, že to bylo díky naší hře. Hráli jsme mnohem odvážněji, oni si to chtěli ťukat. My tam dokázali být v soubojích natěsno, agresivně. Byli jsme v takovém dobrém tempu," podotkl Suchý.

"Myslím, že oni to takhle hrají, když se kouknete na jejich zápasy. To je jejich styl. Oni tam nebudou nikde jezdit, pokud nehrají nějaké jihoamerické derby. Tu kvalitu mají a dokážou to pak vyťukat, jak nám ukázali v druhé půli, kdy tam udělali hezké gólové akce," doplnil.