Suchopárek doufá, že jednadvacítka si doma s Kosovem připíše čtvrté vítězství

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek vystoupil 29. září 2021 v Praze na tiskové konferenci k nominaci na říjnové zápasy. ČTK/Deml Ondřej

České Budějovice - Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek doufá, že jeho svěřenci v úterním domácím zápase s Kosovem potvrdí stoprocentně úspěšný vstup do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 a počtvrté zvítězí. "Lvíčata" podle kouče mají dobré výsledky, ale jejich hra zatím ideální není.

Jednadvacítka v září rovněž v Českých Budějovicích vyhrála 1:0 nad Slovinskem a 4:0 nad Albánií a ve čtvrtek v Prištině zdolala Kosovo 1:0. Češi vedou neúplnou tabulku skupiny G o tři body před Albánií.

"Cíl to byl jednoznačný, protože jsme věděli, že úvodní zápasy pomohou k tomu, aby mužstvo nabralo zdravé sebevědomí. Ale ještě těch 12 bodů nemáme a potřebujeme, abychom to dotáhli. Určitě je to velice důležité v dalším vývoji kvalifikační skupiny. My jsme odhodlaní a věřím, že to zvládneme a pak v listopadu potvrdíme naše ambice," řekl Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

"Samozřejmě pro nás je v uvozovkách povinností tyhle zápasy zvládnout se stoprocentním bodovým ziskem a vytvořit si dobrou výchozí pozici pro listopadová utkání. Ta hodně napoví dál o vývoji skupiny a eventuálních šancích na postup," doplnil jednapadesátiletý trenér.

Ve hře reprezentace do 21 let vidí prostor na zlepšení. "Výsledkově to je dobré, ale herně to úplně ideální není. Tři utkání ukázala, že mužstvo má slušný charakter, je pracovité. Co se týče herní kvality, jsou tam nějaké postupné krůčky, kterými se zlepšujeme. Ale samozřejmě máme velké rezervy a potřebujeme se neustále zlepšovat," upozornil vicemistr Evropy z roku 1996.

"Je to nějaký začátek. Určitě naším cílem je hrát mezi nejlepšími. A nemyslím si, že bychom zatím s nejlepšími týmy v Evropě hráli. Čekají nás daleko těžší zápasy a my se na ně musíme připravit," přidal Suchopárek, jehož mužstvo se v listopadové části kvalifikace představí v Anglii a ve Slovinsku.

Kouč očekává, že Kosovo bude v Českých Budějovicích hrát velmi podobně jako doma. "Jejich herní styl a rozestavení bude patrně stejné, protože v každém utkání se prezentovali dobrou hrou a vytvářeli si nějaké šance. Ať už to bylo proti nám nebo proti Anglii. Většinou to byly šance z nějakých rychlých protiútoků. Myslím, že tenhle styl Kosovu sedí a nepředpokládám, že by hráli jinak. Budeme ale připraveni na více variant a věřím, že to zvládneme," uvedl někdejší obránce.