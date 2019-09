Sucho v půdě už zůstává převážně jen v Libereckém kraji

Brno - Sucho v půdě v hloubce do jednoho metru zůstává po deštích v druhé půli srpna a první polovině září už pouze v Libereckém kraji a v některých místech, které s ním sousedí. Přetrvává také v části jižních Čech a na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje. Na Moravě byly deště posledních týdnů tak vydatné, že dokázaly ve velké části dosytit zcela horní vrstvu do 40 centimetrů, ale i spodní vrstvu do jednoho metru, vyplývá z mapy, kterou dnes zveřejnili vědci na portálu InterSucho.

Zemědělcům však už současná voda moc nepomůže vzhledem k ukončené sklizni obilí a zpomalující se vegetaci. Někde déšť nepomohl ani tomu, aby mohli zemědělci podruhé sekat trávu na krmení. Někteří zemědělci v hodnocení uplynulých dnů prostřednictvím portálu InterSucho kvitují deště a jejich příznivý dopad na naseté ozimy, jiným naopak přívalové deště způsobily potíže.

Situace se koncem léta zlepšila především na Moravě, na mnoha místech Čech však zůstává špatná. Ve spodní vrstvě je sucho nejen ve vyjmenovaných částech republiky, ale také v Podkrušnohoří a Poohří, kde je situace špatná už od jara a po celý rok nedokázaly deště půdu dosytit na normální stav. Ten odráží průměrnou nasycenost půdy v letech 1961 až 2010, což je stav, s nímž vědci porovnávají aktuální stav.

Vzhledem k předpovědi na dalších devět dnů, kdy by mělo být převážně slunečné počasí, se očekává mírné zhoršování stavu a mírné rozšiřování sucha, které už však nemá bezprostřední vliv na zemědělskou produkci. Dlouhodobé sucho však působí negativně na lesy a lesníci i zemědělci si všímají, jak v některých částech republiky usychají borovice a problémy mají i buky a duby.

InterSucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu a pomáhá zemědělcům při eliminaci dopadů sucha.