Sucho ukončí přeháňky a bouřky, teploty porostou až skoro ke 30 stupňům

Praha - Suché počasí v tomto týdnu skončí. Po dnešním slunečném a horkém dni se pozdě odpoledne začala obloha postupně zatahovat, může pršet, hlavně do západních Čech dorazí bouřky. Pršet má hlavně v úterý, deštivý bude zřejmě také víkend. Zároveň by se ale mělo postupně oteplovat, nejvyšší denní teploty mohou vystoupat až těsně pod hranici tropických 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle dlouhodobého výhledu na příští čtyři týdny bude období od poloviny května do poloviny června teplotně normální a ani množství srážek nevybočí z dlouhodobého průměru.

Dnešek byl ještě slunečný s teplotami až 28 stupňů. Postupně se ale začalo zatahovat, v Čechách se večer mohou objevit přeháňky či bouřky, ve kterých přechodně zesílí vítr. V úterý pak bude v celé zemi oblačno až zataženo, pršet bude na většině území, ojediněle se znovu objeví bouřky. Nejvyšší denní teploty by neměly překročit 22 stupňů Celsia.

Středa a čtvrtek budou opět většinou slunečné, s nejvyššími teplotami ve středu kolem 20 stupňů, na západě Čech 23 stupňů. Ve čtvrtek budou maxima kolem 25 stupňů, v Čechách až 28 stupňů, ale noční a ranní teploty budou klesat k nule, meteorologové nevylučují ani ojedinělé přízemní mrazíky.

Pátek i sobota by se mohly stát takzvaně tropickými dny, což je tehdy, pokud teplota dosáhne alespoň 30 stupňů Celsia. Meteorologové zatím předpovídají maximální teploty 29 stupňů. Počasí ale současně začne ovlivňovat studená fronta, ochladí se zejména v neděli. Už před víkendem se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. S oblačnou oblohou, přeháňkami, deštěm či bouřkami zatím počítá předpověď i na oba volné dny.

Meteorologové uvedli, že velmi teplé počasí bude pokračovat i během tohoto týdne. "Celkově bude období od poloviny května do poloviny června teplotně normální. Po relativně suchém období, které panuje na našem území od konce dubna, se v následujícím týdnu objeví o něco více srážek," konstatuje ČHMÚ. Vzhledem k roční době je podle meteorologů velmi pravděpodobné, že kvůli přeháňkám a bouřkám budou značné regionální rozdíly v celkovém úhrnu srážek.