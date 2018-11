Ostrava - Sucho v Moravskoslezském kraji stále trvá. Státní podnik Povodí Odry ale ještě nemusel začít regulovat dodávky vody pro průmyslové podniky. Pokud se však srážkové úhrny nezvýší, je pravděpodobné, že počátkem roku vodohospodáři k tomuto opatření přistoupí. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Šárka Vlčková. Dodávky pitné vody podle ní ohroženy nejsou.

"Průtoky ve vodních tocích jsou velmi nízké. Nedostatek vody je viditelný pouhým okem. Přehrady jsou naplněné dostatečně. Tak, abychom mohli splnit poptávku po vodě," uvedla Vlčková. Dodala, že podle předpovědí se výrazné srážky očekávat nedají, a situace se tak může ještě zhoršit.

Množství vody v přehradách je nyní při průměrných srážkách dostatečné na pokrytí potřeb domácností a průmyslových podniků. Problém by ale mohl nastat, pokud by srážky byly podprůměrné a trvalo by sucho i v dalších měsících. Přibližně v prvních měsících příštího roku by pak povodí začalo s firmami jednat o možné regulaci dodávek.

Letos už jednou něco podobného vodohospodáři řešili. Počátkem června výrazně poklesla hladina v nádrži Žermanice, která dodává vodu pro Biocel Paskov a ArcelorMittal Ostrava. "Biocel jsme začali zásobovat vodou z Olešné," uvedl tehdy technický ředitel státního podniku Petr Březina. Dodal, že v případě ostravského hutního podniku se domluvili na snížení spotřeby a výraznější rekuperaci odpadní vody. Opatření ale trvalo jen krátce. V červenci výrazněji pršelo a hladina vody se v přehradě zvýšila.

Sucho v letošním roce začalo podle pracovníků povodí dříve než v roce 2015 a v červnu byla situace dokonce horší.