Sucho možná bude horší než předloni, propad úrody až o 40 pct

Praha - Letošní škody na zemědělských plodinách způsobené suchem budou asi větší než předloni, kdy bylo extrémní sucho. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle oblastí se očekává propad o 20 až o 40 procent, škody budou hlavně na jařinách. Předloni stát vyplácel jako kompenzace za sucho zemědělcům dvě miliardy korun, škody byly podle odhadů Agrární komory ČR kolem 11 miliard Kč.

Jak velké finanční dopady budou letos, nechtěl ministr odhadovat. Bude podle něho velmi záležet na počasí v nejbližších dnech, které jsou pro růst plodin rozhodující. "V řadě míst jsou nyní trvalé travní porosty a polní plodiny na orné půdě ve špatném stavu. Předpokládá se propad na úrovni 20 až 40 procent ve srovnání s pětiletým průměrem. To může negativně ovlivnit zejména chov masného skotu a ovcí a koz," dodal.

Podle programu schváleného Evropskou unií lze přitom zemědělcům platit kompenzace pouze tehdy, pokud sucho zničí více než 30 procent průměrné roční produkce.

Kvůli suchu se diskutuje o fondu těžko pojistitelných rizik, díky jehož zavedení by vláda nemusela schvalovat po každém suchém roku kompenzace. Jak na začátku roku řekl Toman, jeho úřad zvažuje, že v druhém pololetí letošního roku předloží varianty činnosti fondu těžko pojistitelných rizik. Letos však fond fungovat nezačne, mohl by od příštího roku. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je potřeba najít odvahu a zavést fond nepojistitelných rizik nebo podobné fondy na úrovni jednotlivých farem.

Fond by měl systematicky řešit situace, kdy stát v případě sucha nebo jiných nepojistitelných klimatických jevů vyplácí peníze. V současnosti to musí vždy schválit svým usnesením vláda. Malí zemědělci podle Tomana chtějí standardní podporu pojištění. Větší farmáři pak fond ve vlastních podnicích, do kterého by přispíval stát i oni.

Zemědělce předloni nepostihlo sucho jen v Česku, ale téměř v celé západní a střední Evropě. V Polsku se škody odhadly na 11 miliard korun, v Belgii na 6,75 miliardy, v Německu na 17 miliard. V ČR činily deset až 11 miliard Kč. Nakonec si čeští zemědělci zažádali o odškodné 2,25 miliardy korun.