Sucho bylo v dubnu všude, situace je katastrofická

Praha - Zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém Česku, silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vody. Situace je katastrofická, řekl dnes na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označené za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily.

Situace je o to horší, že je teprve duben, kdy v minulosti tál sníh na horách a toky byly plné vody. Nyní je ve Vltavě v Praze 22 procent měsíčního průměru, v Labi v Ústí nad Labem pak bylo 28 procent průměru. Na Dyji v Ladné na Břeclavsku ale pouze 18 procent průměru, na řece Moravě ve Strážnici na Hodonínsku pak 23 procent. Parametry jsou tak horší než ve velmi suchém roce 2018.

Zatímco zemědělské sucho může zmizet rychle, půda se nasytí po kratším období dešťů, do spodních pater půdy a hlouběji se voda bude naplňovat dlouho. "V některých krajích nám kumulativně za posledních šest let chybí už více než roční úhrn srážek, celorepublikově nám pak v průměru chybí 60 procent ročního úhrnu srážek. Je to nejenom snižujícím se množstvím srážek, ale také kvůli vyšší průměrné teplotě, a tedy i vyššímu výparu a delší vegetační sezoně," řekl ministr.

Podle údajů shromážděných týmem vědců z projektu InterSucho je současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 a stále nekončí, nejhorší za posledních 500 let.

Na 12. května ministr svolal Národní koalici pro boj se suchem, se zástupci krajů a obcí chce řešit krizové scénáře a připravenost na zásobování pitnou vodou.

Ministerstvo loni podpořilo 4606 projektů s náklady přes dvě miliardy korun, aktuálně jsou otevřené výzvy za 2,5 miliardy korun, což by mohlo znamenat další 3000 projektů. Brabec vyzval samosprávy, aby se do akcí, které by vodu v krajině mohly zadržet, zapojily. Úřad jedná s ministerstvem financí o navýšení investic do boje se suchem o 3,5 miliardy.

MŽP přidá kvůli suchu stovky milionů na Dešťovku i výsadbu stromů

Ministerstvo životního prostředí jedná s ministerstvem financí o poskytnutí dalších 3,5 miliardy korun na boj se suchem. Nově přidá 100 milionů korun na program malá Dešťovka a stejnou částku na výsadbu stromů. Zvýší také podporu na přípravu zelených střech.

"Chceme navýšit alokace malé Dešťovky pro občany o 100 milionů korun," uvedl ministr. Program slouží pro pořízení nádrží, které mohou v domácnostech pomoci zadržet a následně využít dešťovou vodu.

I v souvislosti s dalšími projekty dnes Brabec zdůraznil, že je v současnosti důležité využít veškerou vodu, která "tady spadne". MŽP dnes také oznámilo, že přidá další peníze na výsadbu stromů, kterých se dříve zavázalo vysadit deset milionů. Zvedne také podporu pro přípravu zelených střech z 500 korun na metr čtvereční na 800 korun.

Brabec řekl, že jeho úřad jedná s ministerstvem financí o poskytnutí dalších 3,5 miliardy Kč na boj se suchem. Na 12. května svolal Národní koalici pro boj se suchem. Má řešit připravenost na možný krizový stav zásobování pitnou vodou v různých regionech.

Ministr uvedl, že jsou letos otevřeny výzvy za 2,5 miliardy korun. Míří například na posílení a obnovu přirozených funkcí krajiny, péči o zdroje pitné vody či vodohospodářské projekty.

Podle nedávné analýzy vědců projektu Interscuho je současná epizoda sucha od roku 2015 nejhorší za posledních 500 let.