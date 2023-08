Sucho a teplo chov ryb výrazně neovlivnilo, někde jsou větším problémem čističky

Praha - Letošní horký červenec rybám v rybnících v Česku moc neprospěl, jejich výraznější úhyny kvůli suchu a nedostatku kyslíku ale rybářství a rybníkářství neevidují. Pokud to situace vyžadovala, firmy provzdušňovaly vodu v rybnících nebo ubraly rybám krmení. Nyní chov ryb příznivě ovlivňuje deštivé a chladnější počasí. Konkrétně na jihu Moravy se bez ohledu na počasí podniky potýkají s následky čističek odpadních vod, které zhoršují kvalitu vody v rybnících. Plyne to z vyjádření rybníkářů pro ČTK. Dnes uplyne pět let od doby, kdy v rybníce Nesyt na Břeclavsku uhynulo až 100 tun ryb kvůli nedostatečnému okysličení vodní plochy. Jde o největší množství za poslední roky.

"Zatížení vodou z čističek je nepříjemné nejen v období léta," řekl ČTK ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička. Podle něj rybníky často slouží jako dočišťovací nádrže a s vodou, která z čističek vyteče, se do nich dostanou nežádoucí látky, například fosfor, který podporuje růst sinic. Podle Radovana Koppa z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství na Mendelově univerzitě by bylo potřeba, aby obce měly oddělené kanalizace na dešťovou a odpadní vodu, aby čističky stihly všechnu vodu vyčistit. Podle rybářství jejich hospodaření ale škodí i přívalové deště, při kterých splach z polí rybníky rychleji zanáší bahnem.

V létě neprospívá rybníkům a rybám v nich ani horko, s nárůstem teplot se totiž rozpouští ve vodě méně kyslíku. Rybníkářství pak kyslík doplňují tím, že vhání vzduch do vody. Dalším opatřením je snižování krmné dávky. Ryby potřebují k trávení kyslík, pokud je ho málo, trávení je pro ně namáhavé. Nespotřebovaná potrava by navíc mohla začít hnít a rybník ještě více odkysličit. Výjimkou není ani snižování počtu ryb v rybníce.

K některým těmto opatřením přistoupilo i Rybářství Vysočiny sídlící v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. "Kde máme elektrické přípojky, tam jsme používali pro okysličování vody elektrické aerátory, a na těch zbylých rybnících jsme museli ponižovat krmné dávky, aby to ryba v pořádku přežila," uvedl majitel firmy Josef Nikl.

Rybníkářství Chlumec nad Cidlinou v některých svých rybnících vodu stále okysličuje. "Některé mají hladinu až půl metru pod normálem. Čím je v rybnících méně vody, tím víc se prohřívá a tím voda váže méně kyslíku a ryby nežerou," řekl ČTK za firmu Milan Vrba. Situace s dopady sucha a vysokých teplot je podle něj třetí nejhorší za posledních deset let a ryb podle něj letos bude o deset až 15 procent méně než loni.

Menší část ryb kvůli úbytku kyslíku v rybníce uhynulo Rybničnímu hospodářství Lázně Bohdaneč. Škoda podle něj ale nebude vysoká a vzhledem k tomu, že začalo pršet a ochladilo se, situace se zlepšila. Provzdušňování vody firma kvůli vysokým nákladům využívá jen v omezeném rozsahu, řekl ČTK majitel společnosti Adolf Vondrka.

Současný déšť zlepšil situaci i v jihočeských rybnících, kde byl v červenci nedostatek vody. Podle ředitele společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice Jiřího Staňka bylo po zimě v přírodě v porovnání s minulými roky více vody, ale v červenci začala "mizet", firma proto rybníky okysličovala. Masivní úhyny ryb ale nenastaly, někde to odneslo pár okounů nebo candátů, řekl Staněk.

V severních nebo středních Čechách problémy s nedostatkem kyslíku v rybnících rybáři neměli nebo jich měli méně než v předchozích letech. Menší úbytek ryb byl při tropických teplotách na Nechranické přehradě na Chomutovsku nebo Habrovickém rybníku na Ústecku. "V podstatě se jedná o běžný jev takhle v létě, ale že by se jednalo o nějaké masivní úhyny, tak to naštěstí ne," řekl ČTK mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.

V tuctu rybníků na Nymbursku, které spravují Sádky Nouzov, se podle porybného Ondřeje Sedmíka sice snížily hladiny od začátku léta o deset až 15 centimetrů, ale déšť to spravil a problémy s kyslíkem zatím nebyly. Mohou ale nastat na konci září, nevyloučil porybný.

Žádné komplikace kvůli horku nebyly ani na jezeru Nebesák v Horní suché na Karvinsku, kde se lidé věnují výhradně sportovnímu rybolovu. "Péče o ryby má jasně daná pravidla. Je jedno, jestli je léto, jaro nebo zima. V našem případě nám horké dny škody nezpůsobily. Vodu okysličovat nemusíme. Máme půdu dostatečně bohatou na kyslík," sdělil ČTK provozovatel jezera Lukáš Krucina.

Nedostatkem kyslíku netrpí ani ryby v Záhlinických rybnících u Hulína na Kroměřížsku, pracovníci Rybářství Tovačov – Záhlinice tam dlouhodobě neznamenávají žádné výraznější úhyny. "Jsem tu třetí rok. A za ty tři roky jsme neměli problém, že by bylo málo vody. Takže nemáme ani důvod nasazovat aerátory. I když červenec byl hodně teplý, vody ubývalo, tak od 25. července začalo pršet, takže nám to dohnalo všechnu ztrátu," řekl ČTK vedoucí podniku Jiří Zahradníček.