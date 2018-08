New Haven (USA) - Španělská tenistka Carla Suárezová postoupila do finále turnaje v New Havenu po další skreči soupeřky. Portoričanka Mónica Puigová vzdala páteční utkání za stavu 4:4 kvůli zranění břicha. Ve finále Suárezová narazí na dvacetiletou Bělorusku Arynu Sabalenkovou, která zdolala devátou hráčku světa Němku Julii Görgesovou 6:4, 7:6.

Suárezové ve čtvrtfinále vzdala Petra Kvitová, v druhém kole Britka Johanna Kontaová proti španělské tenistce vůbec nenastoupila. Celý zápas odehrála někdejší světová šestka jen v úvodu soutěže s Barborou Strýcovou.

"Snad bude Mónica v pořádku, protože o grandslam nikdo nechce přijít," komentovala Suárezové skreč olympijské vítězky z Ria de Janeiro Puigové.

Finále si devětadvacetiletá Španělka zahraje po dvou a půl letech. O titul bude usilovat pojedenácté, uspěla jen dvakrát.

Sabalenková je ve své životní sezoně již ve třetím finále. V Luganu i Eastbourne odešla poražena. V generálce na US Open může získat první titul v kariéře.

Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou budou dnes v New Havenu hrát o první společný titul v sezoně. V deblovém finále se české hráčky od 18:30 utkají s tchajwansko-německým párem Sie Šu-wej a Laura Siegemundová.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v New Havenu

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Sabalenková (Běl.) - Görgesová (5-Něm.) 6:4, 7:6 (7:3), Suárezová (Šp.) - Puigová (Portor.) 4:4 skreč.

Čtyřhra - semifinále:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (1-ČR) - Rosolská, Spearsová (Pol./USA) 3:6, 6:3, 12:10.

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 778.070 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Johnson (8-USA) - Carreňo (2-Šp.) 6:3, 6:4, Medveděv (Rus.) - Daniel (Jap.) 6:1, 6:1.