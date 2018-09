New York - Španělka Carla Suárezová oslavila velkolepě své třicetiny. Na grandslamovém US Open porazila Marii Šarapovovou 6:4, 6:3, Rusce uštědřila v New Yorku vůbec první prohru po 22 zápasech pod reflektory a postoupila do čtvrtfinále.

"Jsem nadšená, protože jsem odehrála výborný zápas. A poprvé jsem v sezoně nastoupila ve večerním utkání," řekla Suárezová. Obecenstvo bývalé světové šestce zazpívalo "happy birthday". "Moc děkuju," usmála se Španělka.

Utkání na centrkurtu zvládla výborně, vítězce US Open z roku 2006 Šarapovové vzala šestkrát servis a sama přišla o podání jen třikrát. "Maria je vynikající hráčka, jedna z nejlepších a tahle výhra je pro mě něco mimořádného," řekla Suárezová.

Připustila, že večerní zápasy na kurtu Arthura Ashe jsou občas pro hráče nepříjemné. "Hraje muzika, diváci jsou hluční a je to celé bláznivé. Je to velká show, ale pro hráče je složité se soustředit, alespoň já to tak mám," uvedla.

Pětinásobná grandslamová šampionka Šarapovová, která naopak noční bitvy miluje, usnadnila soupeřce postup 38 nevynucenými chybami a osmi dvojchybami. "Bylo to z mé strany hodně nahoru dolů, zatímco Carla předvedla velmi komplexní výkon. Nevyužila jsem svoje šance, hrála jsem při nich krátké míče a chybovala," řekla Šarapovová.

Třicátou nasazenou Suárezovou čeká ve čtvrtfinále loňská finalistka Madison Keysová z USA. "Fanoušci ji poženou, pomůžou. Budu muset hrát znovu hodně solidně, běhat a bojovat. To je můj styl, můj tenis," řekla Španělka.

Ve dvouhře mužů dojde ve čtvrtfinále na opakování finále z před čtyř let. Chorvat Marin Čilič si ve třech setech poradil s Belgičanem Davidem Goffinem 7:6, 6:2, 6:4 a střetne se s Japoncem Keiem Nišikorim, kterého tehdy v duelu o titul zdolal.

"Kei hraje skvěle. Sledoval jsem pár momentů z jeho zápasů, trefuje míče velmi čistě a vyhovují mu zdejší podmínky," řekl Čilič, který po triumfu na US Open 2014 postoupil do finále Wimbledon 2017 i letos v lednu na Australian Open.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Čilič (7-Chorv.) - Goffin (10-Belg.) 7:6 (7:6), 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Suárezová (30-Šp.) - Šarapovová (22-Rus.) 6:4, 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo: Álvarez, Klier (Šp./Braz.) - Štyler, Tadžima (7-ČR/Jap.) 6:4, 7:5, De Jong, Wenger (Niz./Švýc.) - Lehečka, Bovy (ČR/Belg.) 6:1, 6:4.