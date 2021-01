Štybar změnil plány a zúčastní se MS v cyklokrosu

Praha - Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu v elitní kategorii Zdeněk Štybar se koncem ledna nečekaně zúčastní světového šampionátu v Ostende. Kvůli pandemii koronaviru jezdec stáje Deceuninck-Quick-Step, který se v posledních letech zaměřuje na silniční závody, pozměnil svůj program. Přitom v této sezoně na rozdíl od minulých let dosud žádný cyklokros neabsolvoval.

"Nečekalo se, že letos na mistrovství světa pojedu, ale věci se tak vyvinuly. Tahle disciplína je moje vášeň, takže po zhlédnutí některých závodů v televizi jsem cítil, že opravdu chci závodit," uvedl na webu belgické stáje Štybar, jenž žije a trénuje v Belgii.

Pětatřicetiletý Štybar se zpočátku specializoval na cyklokros. Po dvou světových titulech v kategorii do 23 let a dvou stříbrech mezi elitou vybojoval nejcennější medaili v letech 2010, 2011 a 2014.

"Mistrovství světa pro mne bude vždy speciální, protože tam začala moje kariéra a dosáhl jsem několika cenných vítězství," napsal Štybar. "Tentokrát nemám ambice na zlato, přesto se pokusím o co nejlepší výsledek. Velkými favority jsou Wout van Aert a Mathieu van der Poel, ale boj o třetí místo bude otevřený," zmínil Štybar slavné kolegy z pelotonu, kteří se po cyklokrosu prosadili i na silnici.

Štybar se na silniční závody začal primárně zaměřovat v roce 2012. K jeho největším úspěchům patří prvenství v etapové Eneco Tour, jednodenních závodech Omloop Het Nieuwsblad a E3 Harelbeke či vítězná etapa na Vueltě i Tour de France.

"Štyby tímhle rozhodnutím ukazuje, jaká je persona. A jaký je opravdový závodník a borec. Když mu začali rušit program na silnici, začal trochu pokukovat po krosu. A i díky tomu, že je šampionát v Belgii, tak se rozhodl, jak se rozhodl. Zhruba čtrnáct dnů zpátky to začal řešit a volal, zda-li není místo v týmu. Takového člověka samozřejmě vezmete všemi deseti, o tom není pochyb. Chvilku se ještě čekalo, zda mu to schválí tým, ale všechno dobře dopadlo," řekl ČTK reprezentační trenér cyklokrosařů Petr Dlask.

"Potěšilo nás to moc, protože takového člověka určitě chcete mít v týmu. Máme navíc za tři roky MS v Táboře, tyhle věci můžeme zase trochu nastartovat a povzbudit české závodníky. Myslím, že pro český kros jde určitě o velký impulz. O to více mě jen mrzí, že nemohou startovat juniorské kategorie, tedy právě ti závodníci, kteří ho mají za idol. Mohli s ním být v týmu, potkávat ho na hotelu, učit se po všech stránkách, to je škoda," litoval Dlask.