Gent (Belgie) - Zdeněk Štybar vyhrál po sólovém úniku první klasiku letošní cyklistické sezony Omloop Het Nieuwsblad v Belgii, jež je zařazena do nejvyšší kategorie WorldTour. Třiatřicetiletý člen týmu Deceuninck-QuickStep si připsal už druhé letošní vítězství necelý týden po triumfu v závěrečné etapě závodu Kolem Algarve.

"Měl jsem dobrý pocit celý den. Loni jsem byl několikrát blízko výhře a jsem rád, že jsem to letos konečně dokázal," uvedl Štybar. Jeho týmoví kolegové v minulé sezoně nasbírali 73 vítězství, ale on sám zůstal bez vavřínu.

Štybar jel tradiční zahajovací závod belgických klasik aktivně. Závěrečné desítky z celkové porce 200 kilometrů strávil v šestičlenné a později pětičlenné vedoucí skupině. Zhruba 2,5 km před cílem trojnásobný mistr světa v cyklokrosu soupeřům nastoupil a vytvořil si klíčový několikasekundový náskok.

"Měl jsem dvě možnosti. Buď vsadit všechno na spurt, nebo zaútočit na posledních kilometrech. A rozhodl jsem se pro to druhé," uvedl zkušený český cyklista, jenž nastoupil několik sekund poté, co olympijský vítěz Greg Van Avermaet z Belgie zlikvidoval pokus o únik krajana Tima Wellense. "Řekl jsem si, že to by mohla být moje šance, a vyšlo to," pochvaloval si rodák ze Stříbra.

Štybar využil také toho, že zbylí členové skupiny začali po jeho ataku taktizovat, a dojel do cíle v Gentu se širokým úsměvem a rukama nad hlavou. Po letech strávených v belgické stáji si tak český cyklista mohl vychutnat svou první výhru na tamních kostkách. Druhý skončil dvojnásobný vítěz závodu Van Avermaet, jenž vyhrál spurt ve skupince pronásledovatelů před Wellensem.

Díky Štybarovi si tým Deceuninck-QuickStep připsal na Omloop Het Nieuwsblad první výhru po dlouhých čtrnácti letech. "Slyšel jsem to včera na tiskové konferenci. Takže jsem moc rád, že jsem tu dokázal vyhrát. Jak kvůli týmu, tak kvůli sobě," řekl dvojnásobný silniční mistr republiky.

V 74. ročníku Omloop Het Nieuwsblad se stal Štybar jeho prvním českým vítězem a už v neděli může zabojovat o další úspěch na jiné belgické klasice Kuurne-Brusel-Kuurne.

Výsledky cyklistického závodu Omloop Het Nieuwsblad

1. Štybar (ČR/Deceuninck-QuickStep) 4:53:23, 2. Van Avermaet (Belg./CCC), 3. Wellens (Belg./Lotto Soudal), 4. Lucenko (Kaz./Astana), 5. Teuns (Belg./Bahrajn Merida) všichni -10, 6. Drucker (Niz./Bora-hansgrohe) -26.