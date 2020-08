Štybar touží na Tour po dalším etapovém vavřínu

Praha - Silniční profesionál Zdeněk Štybar vyhlíží trochu nečekaně svůj třetí start v kariéře na Tour de France. Přestože s účastí na nejslavnějším etapovém závodě původně nepočítal a do nominace týmu Deceuninck-Quick-Step mu napomohla souhra více okolností, je vedle pomoci ostatním připravený zabojovat o další etapový vavřín.

Štybar startoval na "Staré dámě" v letech 2015 a 2017. Hned při premiérové účasti se také blýskl vítězstvím v etapě. Stejným způsobem zazářil v roce 2013 na Vueltě, kterou jel čtyřikrát. Startem na Giru d'Italia 2018 pak zkompletoval celou trojkorunu Grand Tours, takže s nejnáročnějšími závody poměrně bohaté zkušenosti.

"Je to vždy o velké bolesti. První týden je člověk natěšený, pak už po tom týdnu moc ne. Po čtrnácti dnech už toho máte plné zuby a těšíte se do Paříže. Tour je nepřebernou paletou emocí, ale převažují ty pozitivní. Po dojezdu si člověk říká, že už nikdy víc. Ale pak za týden už to vnímám tak, že to bylo krásné a chci jet znovu," řekl Štybar novinářům.

Do sestavy mu dopomohlo vedle jiného odložení 107. ročníku závodu kvůli pandemii koronaviru o dva měsíce. Čtyřiatřicetiletý závodník se ale cítí připravený, přestože původně v sezoně cílil na jiné její vrcholy. Lídrem jeho týmu bude Francouz Julian Alaphilippe, jenž jel loni dlouho ve žlutém trikotu vedoucího závodníka a nakonec byl pátý, ale uspět touží i Štybar.

"Budu se snažit pomoci Julianovi, aby vyhrál zase nějaké další etapy. Nepočítal jsem s účastí, ale nakonec by těch rolí v týmu mohlo být hodně. A co se týká osobních ambicí - když jedete na kterýkoliv etapák, šance vyhrát některou z etap je vždy. Určitě se budu chtít pokusit vyhrát a zopakovat si to zase po letech," zasnil se Štybar.

Roli sehrála i vážná zranění kolegů, která ovlivnila dění v celém týmu. "Musí se ledacos přeorganizovat. Ztratili jsme Remca Evenepoela, Fabia Jakobsena, Mattia Cattaneo má zlomený obratel, Yves Lampaert klíční kost... Přišli jsme o čtyři kluky, pro ty další je to teď o dost náročnější, protože ten program musíme obsadit," řekl Štybar.

Pelotonem mimořádně otřásl hlavně Jakobsenův karambol při finiši v jedné z etap závodu Kolem Polska před třemi týdny. Pádů se ale v poslední době sešlo více. "Snad je to jen shoda okolností. V těchto rychlostech ve spurtu to ale každopádně nemůže dopadnout dobře," připustil Štybar.

Z Jakobsenova pádu byl hodně špatný. "Můžeme mluvit o obrovském štěstí. Když jsem viděl ten jeho pád... Moc jsem nevěřil, že přežije. To samé s Remcem. Viděl jsem to kolo u zídky a poznal, že je jeho. My jsme se akorát přesouvali mezi závody. Atmosféra byla hodně špatná. Když během deseti dnů skoro ztratíte dva kamarády, nemáte dobrý pocit," uvedl.

Sám si v tomto ohledu prožil svoje. Před šesti lety měl i on ve spurtu na Eneco Tour těžký pád s nemalými následky. A už tehdy volal po zajištění větší bezpečnosti. "Rezerva na zlepšení je pořád. Minulý týden Kolem Valonska byly bariéry v druhé etapě klasické, až na posledních 150 metrech bez nohou. Stávají se i další věci, musí se na tom pořád pracovat. Z druhé strany to třeba ve Valonsku organizátoři neměli snadné. Některé úseky byly spíše na horské kolo a pak se omlouvali s tím, že museli měnit trasu. Je třeba to tak brát, ale současně myslet na bezpečnost a její zlepšení."

Koronavirová krize se dotkla vedle organizátorů i všech ostatních. "Je to zvláštní. Když jsme dojížděli do Sieny a nebyli tam diváci, bylo to smutné, spíš jako když si jdu projet trasu den předem. Smutná atmosféra, i když jsme samozřejmě rádi, že můžeme závodit," podotkl Štybar.

"Zkrátila se nám sezona a je takhle nabouchaná. Nikdo neví, jak to bude v jejím zbytku vypadat. Chce to brát tak, že každý závod může být poslední, což není úplně jednoduché. Musíte být připravení od začátku do konce, nemůžete někde zvolnit a musíte na sobě hodně pracovat, aby ta forma vydržela co nejdéle," doplnil Štybar.

Svůj program musel měnit už několikrát. "A ještě to asi není úplně u konce. Změny přichází příjemné i nepříjemné. I příprava byla úplně jiná než klasická. Normálně člověk ví, na jaký vrchol se má chystat. Ale teď jsme dlouho nezávodili, bylo to náročné psychicky. Neměl jsem dovolenou, žádný odpočinek. Takže má příprava trvá od konce října a alespoň do konce října musím vydržet, což je fakt náročné," přiznal Štybar.

Všechny tyto okolnosti by se mohly promítnout i do stylu závodění na Tour. "Může být otevřenější. Všichni viděli, jak silný je tým Jumbo-Visma na Dauphiné. Pojedou stejným stylem i Tour. Třetí týden možná bude hlavně o tom, kdo má jakou rezervu, jestli se forma zlepšovala v průběhu závodu nebo jestli někdo přijel vyladěný jen na první týden. Pak mu bude docházet. Ten třetí týden bude každopádně hodně zajímavý," předpověděl Štybar.

