Štybar skončil na MS v cyklokrosu osmnáctý, vyhrál Van der Poel

Ostende (Belgie) - Český závodník Zdeněk Štybar dojel při návratu na mistrovství světa cyklokrosařů po sedmi letech osmnáctý. Potřetí za sebou a celkově počtvrté v kariéře slavil v belgickém Ostende titul Mathieu van der Poel z Nizozemska, jenž v souboji hlavních favoritů předčil Belgičana Wouta van Aerta. Třetí byl další domácí jezdec Toon Aerts.

Fotogalerie

Pětatřicetiletý Štybar, který v roce 2014 dovršil na MS v cyklokrosu v nizozemském Hoogerheide zlatý hattrick a věnuje se už hlavně silničním závodům, startoval až jako poslední ze 44 jezdců. Prodral se sice velmi brzy dopředu, ale pak se prostor před ním ucpal a Štybar musel zastavit. V dalším průběhu závodu se pohyboval kolem 15. místa.

V posledním z osmi okruhů přes 23 kilometrů dlouhého závodu na atraktivní - ale velmi náročné - trati na pobřeží Severního moře ještě trochu ztratil, ale ve dvacítce zůstal. Na vítěze měl Štybar manko pěti minut a 42 sekund, za nejlepší desítkou zaostal o dvě a půl minuty. Úřadující český šampion Michael Boroš vyjížděl ze třetí řady, postupně se pořadím propadal a skončil třiatřicátý se ztrátou dvou okruhů.

"Neočekával jsem, že budu mezi prvními pěti. Nemám krosové tempo, a tak jsem zajel to, co jsem zajel. Spíš mě mrzí, že když jsem měl povedený start, na prvním můstku se to zastavilo, musel jsem dát nohu dolů a deset lidí se dostalo přede mě," uvedl Štybar pro server cyklokros.cz. "V závěru jsem začal dělat chyby, spadl mi i řetěz. Když jsem se propracoval k patnáctce, vždy jsem chyboval, přesto jsem si závod užil. Myslím, že kdybych startoval více zepředu, dokázal bych zajet lepší výsledek."

Borošovi se závod nehodnotil dobře. "Jsem zklamaný. Na startu jsem měl trochu smůlu, přede mnou se to nepovedlo soupeřům, zabrzdil jsem se na můstku a musel dotahovat. Potom mě ještě jeden ze soupeřů poslal tvrdě k zemi a propadl jsem se na konec čtvrté desítky. A pak s tím bylo složité něco udělat, odvolání ze závodu je pro mě velké zklamání. Trať byla náročná, ale mě se docela i líbila," řekl Boroš.

Obrovští favorité Mathieu van der Poel a Van Aert, jenž dosáhl na zlatý hattrick mezi Nizozemcovými tituly v letech 2016 až 2018, odjeli soupeřům hned v prvním kole. Zpočátku se zdálo, že v lepší pohodě je Belgičan, jeho sok měl navíc ve druhém kole pád. Jenže ve třetím kole výrazně přibrzdil Van Aerta defekt předního kola, oba si tak pozice prohodili a rozdíl mezi nimi pozvolna narůstal. Van der Poel před zraky svého otce Adriho, mistra světa z roku 1996, vyhrál nakonec o 37 sekund.

"Ta prázdná galuska, to pro mě byla samozřejmě docela šťastná chvilka k tomu, abych se mohl vrátit do závodu. Ale ani tak jsem neměl pocit, že by bylo už rozhodnuto. Povrch trati se změnil a na pláži byl rychlejší, díky čemuž jsem se také cítil lépe. Měl jsem dobré nohy a okruh za okruhem jsem zrychloval, čímž rostla i má sebedůvěra," líčil Van der Poel.

Mrzelo ho jen, že závodu nemohli kvůli koronavirovým opatřením sledovat na místě diváci. "Ten titul pro mě sám o sobě znamená hodně a snad to brzy naplno vstřebám, ale bylo opravdu podivné jet šampionát bez diváků. Člověk se rozhodně necítil jako na mistrovství světa - žádní fanoušci, žádní kamarádi, žádní příbuzní, to bylo vážně zvláštní," podotkl Van der Poel.

Van Aert získal mezi elitou potřetí stříbro, pokaždé za vítězným Van der Poelem. O dalších 47 vteřin později přijel do cíle Toon Aerts a bronz má už třetím rokem po sobě. Čtvrtý byl Brit Thomas Pidcock před kvartetem dalších Belgičanů.

Nizozemci nakonec při vyškrtnutí závodů juniorských kategorií z programu šampionátu kvůli koronavirové krizi brali zlato ze všech čtyř medailových sad, které se rozdělovaly.

V prvním dnešním závodě žen do 23 let zvítězila Fem van Empelová o pouhé tři sekundy před krajankou Aniek van Alphenovou. Bronz si vyjela Maďarka Kata Blanka Vasová, jíž scházelo na vítězku devět sekund. Jediná česká zástupkyně Tereza Vaníčková byla s více než pětiminutovým mankem čtyřiadvacátá z 37 startujících.

Výsledky mistrovství světa v cyklokrosu

Muži elite (23,3 km): 1. M. Van der Poel (Niz.) 58:57, 2. Van Aert -37, 3. Toon Aerts (oba Belg.) -1:24, 4. Pidcock (Brit.) -1:37, 5. L. Sweeck -2:05, 6. M. Vanthourenhout -2:14, 7. Iserbyt -2:18, 8. Hermans (všichni Belg.) -2:23, 9. Van der Haar -2:41, 10. Nieuwenhuis (oba Niz.) -3:15, ...18. Štybar -5:42, 33. Boroš (oba ČR) -2 kola.

Ženy do 23 let (11,7 km): 1. Van Empelová 36:59, 2. Van Alphenová (obě Niz.) -3, 3. Vasová (Maď.) -9, ...24. Vaníčková (ČR) -5:03.