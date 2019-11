Štybar se znovu zapojí i do cyklokrosového SP

Brusel - Zdeněk Štybar se stejně jako v loňském roce při krátkodobém návratu k cyklokrosu zapojí i do Světového poháru. Trojnásobný mistr světa ze závodů v terénu si po roce zopakuje dva dny po Štědrém dnu start v Heusden-Zolderu, kde vloni obsadil 21. místo.

Celkem si třiatřicetiletý český silniční profesionál naplánoval ještě více závodů než loni a všechny v Belgii. Počítá s osmi starty, tím prvním bude 7. prosince již dříve avizovaný závod v Essenu, kde v minulosti dlouhodobě žil. Hned další den se představí na Superprestige v Zonhovenu a tři dny před Vánocemi pojede v Sint-Niklaasu.

Na pohárový závod (26. prosince) naváže o den později v Loenhoutu a konec roku orámuje starty v Diegemu (29. prosince), na Superprestige v Bredene (30. prosince) a při rozlučce v Baalu (1. ledna).

V minulé krosové sezoně se Štybar představil dokonce i na domácím šampionátu v Holých Vrších, kde dojel čtvrtý. Cyklokrosová příprava se mu osvědčila a vyhrál pak březnové klasiky Omloop Het Nieuwsblad a E3 BinckBank Classic v Harelbeke. Teď věří v podobný vývoj.

"Moc rád zase pojedu cyklokros. Nejenže ty závody dobře zapadají do mého programu, ale taky je tam pár skvělých akcí s fantastickým publikem a výbornou atmosférou, obzvlášť mezi Vánocemi a Novým rokem. Na to se moc těším," uvedl Štybar na webu svého týmu Deceuninck-Quick Step.

"Vím, že bude složité se prosadit dopředu z poslední řady na startu proti všem jezdcům, kteří už v té době budou mít za sebou polovinu sezony. Ale na mém nadšení to nic nemění. Cíle mám stejné jako vloni: zazávodit si, užít si to, pobavit se s fanoušky a připravit na novou sezonu. Cyklokros je na to skvělý a věřím v další krásný rok," dodal Štybar.