Brusel - Zdeněk Štybar se na sklonku roku dočasně vrátí k cyklokrosu, ve kterém se stal třikrát mistrem světa v kategorii elite. Dvaatřicetiletý cyklista absolvuje v Belgii čtyři starty včetně Světového poháru 26. prosince v Heusden-Zolderu. Ve dvoudenních intervalech se pak objeví v Loenhoutu, Diegemu a v novoročním klání v Baalu.

"Moc se těším na návrat k této krásné disciplíně, kterou tak miluju. Budou to těžké a prestižní závody, snad budu mít formu a bude to zábava," uvedl Štybar na webu své silničářské stáje Quick-Step Floors. "Je to také velká příležitost potkat se s českými kolegy a pomoci mladým jezdcům," dodal. Závody pro něj budou součástí přípravy na silničářskou sezonu, kterou s týmovými kolegy zahájí lednovým soustředěním ve španělském Calpe.

Štybar se v posledních letech zaměřuje už jen na silniční závody. Cyklokrosovým mistrem světa se stal v letech 2010, 2011 a 2014, předtím byl dvakrát šampionem i v kategorii do 23 let. Na silnici se začal specializovat po MS v roce 2012, kdy už měl rok smlouvu se stájí Quick Step, a na Vuletě tehdy oslavil premiérový start v Grand Tour.

Cyklokrosu se dál věnoval spíše jen v rámci přípravy, přesto ještě vybojoval v terénu titul v Hoogerheide. Dosud má na kontě i dva starty na Tour de France a letos debutoval na Giru d'Italia.