Štybar před Vueltou: Jsem tady, abych vyhrál etapu

Torrevieja (Španělsko)/Praha - Sedmou účast na závodech Grand Tours si na nadcházející Vueltě připíše český cyklista Zdeněk Štybar. Do třítýdenního etapového závodu, který začne v sobotu, jde s velkým odhodláním a touhou po etapovém vavřínu. Na Vueltě si jeden připsal už v roce 2013 a dalším triumfem by rád navázal na dvě cenná letošní vítězství v belgických jarních klasikách.

Od doby, kdy třiatřicetiletý jezdec belgické stáje Deceuninck-Quick Step vyhrál na posledním podniku trojkoruny Grand Tours etapu, uplynulo už šest let. O dva roky později se mu podařilo stejným způsobem uspět i na Tour de France a moc rád by tento úspěch na Vueltě oprášil. "Určitě. A právě proto jsem tady," řekl Štybar v rozhovoru s ČTK.

Věří, že i díky profilu 74. ročníku k tomu bude mít dobrou příležitost. "Pro mě je dobré, že je tam pár takových ne snad úplně klasikářských etap, ale takových, co by mohly vyhovovat závodníkovi mého typu. Myslím si, že mám tak čtyři dobré příležitosti na vítězství v etapě, možná i víc," uvedl Štybar.

Právě Vueltu absolvoval z Grand Tours nejčastěji. Letos ji pojede počtvrté a je patrné, že ji má v oblibě. "Je z těch tří závodů nejvíc na pohodu, většinou ji provází i dobré počasí a jede se v dobré atmosféře. Ale zase to není tak, že bych některou z Grand Tours neměl rád," řekl.

Naposledy jel z největších etapových podniků sezony loňské Giro d'Italia. "Takže jsem hodně natěšený. Ale zároveň ještě také trochu regeneruju z Binck Bank Tour, ještě nejsem úplně čerstvej," připomněl Štybar účast na sedmietapovém závodě WorldTour, který skončil v neděli. "Ve středu cesta sem, ve čtvrtek byl hodně nabitý den i s tréninkem. Doufám, že během dneška se dám trochu dohromady," uvedl Štybar.

Jinak se ale cítí v dobré pohodě a připravený. "Přál jsem si vyhrát v sezoně nějaké závody, což se mi už na jaře povedlo. Pak jsem měl dobré léto, kdy jsem mohl dobře trénovat, mám za sebou povedené tréninkové bloky. Celý ten rok byl celkem dobrý. Teď je ale na čase zase něco vyhrát," prohlásil odhodlaně.

Týmové cíle a úkoly jediného českého zástupce, který bude v sobotu na startu, jsou zřejmé. "Dnes si k tomu ještě něco řekneme, ale už podle té sestavy je to vcelku jasné. Mladý James Knox to zkusí na celkové pořadí, ale spíš to bude ze dne na den, asi to u něho bude hlavně o zkušenostech. Sprinter Fabio Jakobsen bude připravený na spurty. A my s Philippem Gilbertem chceme být tam, kde budou dojezdy zase pro nás," řekl Štybar.

Do nominace se nakonec trochu překvapivě nevešel Petr Vakoč, který mu bude chybět nejen na silnici, ale i jako parťák na dlouhé tři týdny. "To rozhodně ano. Těšil jsem se, že tady budu mít alespoň jednoho Čecha a měli jsme být spolu na pokoji. Petr bude určitě chybět, ale je třeba respektovat týmové rozhodnutí," konstatoval Štybar.

Bude pro něho Vuelta dobrou přípravou na mistrovství světa, které začne v Británii už týden po jejím skončení? "Myslím, že to bude ta úplně nejlepší příprava," věří. "Tohle doopravdy bude ta nejlepší varianta přípravy. Můj vrchol sezony přichází právě teď. Začal na Binck Bank Tour, která mi nevyšla zcela podle představ, ale cítím, že forma je dobrá, tak snad se to potvrdí," prohlásil Štybar.