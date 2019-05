Štybar nepojede Tour, ale chystá se na Vueltu a chce medaili z MS

Praha - Cyklista Zdeněk Štybar přišel o start na Giru d'Italia, nejspíš vynechá i Tour de France, ale připravuje se na start na Vueltě. Štybar prožívá zatím výbornou sezonu a touží ji završit medailí z mistrovství světa ve Velké Británii. S koncem sezony mu vyprší smlouva v týmu Deceuninck-Quick Step, budoucnost ještě nemá vyřešenou. Nevyloučil, že změní působiště.

"Na začátku sezony jsem se těšil na Giro, někdy od listopadu jsem ho měl v programu. Jako posledního jezdce ale tým podepsal Erose Capecchiho a brali ho jako posilu k Bobu Jungelsovi, který chtěl na Giru usilovat o celkové umístění, takže mě ze sestavy vyndali a vzali Erose," uvedl Štybar na dnešním setkání s novináři v Praze, proč v těchto dnech schází v sestavě na první Grand Tour sezony.

Rozhodnutí týmových šéfů ale přijal s pochopením. "Bylo to férové a celkem logické, protože já bych asi Bobovi nepomohl v dlouhých kopcích tolik jako Eros," připustil třiatřicetiletý jezdec. "Jen se mi kvůli tomu změnila celá příprava," konstatoval Štybar.

Šanci jet Tour vidí jako minimální. "Vypadá to, že na 90 procent nepojedu. Jsem v té širší nominaci 12 závodníků, ale nikoliv mezi uvažovanou osmičkou pro tu konečnou. Beru to tak, že ta šance je malá. Pak bych měl jet ale Vueltu, takže má příprava směřuje hlavně na srpen a samozřejmě na mistrovství světa, což je můj absolutní cíl ve druhé části sezony. Chtěl bych tam uspět a konečně přivézt medaili," prohlásil Štybar.

Pokud půjde vše podle plánů, Vueltu na přelomu srpna a září okusí počtvrté v kariéře. Jel ji už v letech 2012, 2013, kdy dokonce vyhrál jednu z etap, a 2016. Na Giru debutoval loni, Tour absolvoval v letech 2015 a 2017.

"Samozřejmě mě mrzí, že nebudu na Tour, ale tak to u nás v týmu je. Na druhou stranu na Milán-San Remo jsem také původně nebyl psaný a nakonec jsem ho jel. Na Tour se ale nijak zvlášť nepřipravuju, takže si myslím, že kdyby mě tam teď dali, bylo by to asi nabourání přípravy na zbytek sezony. Kdybych chtěl Tour jet, musel bych být teď někde ve výšce a trénovat v kopcích, ne tady," konstatoval Štybar.

Počítá i s republikovým šampionátem, který bude opět společný se Slovenskem a pojede se koncem června v Trnavě. "Chtěl bych tam jet i časovku, chystám se na to. Je to dobrý trénink, a když už tam člověk jede, není až takový rozdíl tam být o tři dny déle," podotkl Štybar.

Naposledy jel Kolem Kalifornie. Sedmietapový závod dokončil jako celkově třiapadesátý, ale mohly ho těšit týmové vavříny. "Ve druhé etapě odjel Kasper Asgreen, který se během roku hodně vypracoval. Pak vyhrál Fabio Jakobsen překvapivě etapu s těžkým dojezdem. No a co pak předvedl Rémi Cavagna... Kalifornie se nám povedla lépe, než jsme všichni čekali."

Zatím neví, zda bude s belgickou stájí spojena i jeho další budoucnost. "Všechno je zatím v jednání a je to hodně otevřené. Těch možností mám naštěstí víc a mým cílem je podepsat už před Tour de France, abych měl v tomto ohledu volné léto a mohl se v klidu připravit na Vueltu a mistrovství světa," nastínil Štybar.

Věří, že se může dál zlepšovat. "Ale nevím to. Je to něco, co předpokládám na základě výsledků testů a tréninků," uvedl bývalý mistr světa v cyklokrosu. "Věřím, že je to všechno správně nalajnované a jak vidím ty poslední dva roky, tak to funguje. Byl jsem na letošních závodech na stejné úrovni s klukama, jako jsou Greg Van Avermaet nebo Peter Sagan," řekl vítěz jarních klasik Omloop Het Nieuwsblad a E3 Harelbeke.