Holé Vrchy (Mladoboleslavsko) - Smířený se čtvrtým místem, za které se však dočkal v cíli bouřlivého aplausu od diváků, dokončil závod republikového šampionátu cyklokrosařů Zdeněk Štybar. Povoláním silniční profesionál si musel nechat zajít chuť na osmý domácí titul z terénu v kariéře, potřetí za sebou vyhrál Michael Boroš.

K tomu, aby proháněl staronového šampiona, měl Štybar daleko, spíše ho ale mrzelo, že v Holých Vrších nedosáhl ani na medaili. Za třetím Janem Nesvadbou zaostal o 38 vteřin. "Myslel jsem, že na medaili mám. Ale nepovedl se mi start a celkem jsem se trápil. Navíc ve výbězích mi kluci ujížděli. Myslím, že na víc jsem zkrátka neměl. Kluci byli prostě lepší," řekl Štybar novinářům.

Čtvrté místo považoval s ohledem na všechny okolnosti za dnešní maximum. "Dal jsem do toho všechno. Trať mi úplně nevyhovovala, dělal jsem spoustu chyb, je to okruh, na němž jsem roky nejel, navíc hodně náročný a těžký. K tomu ty náročné výběhy, na to moje silničářské nohy nejsou zkrátka zvyklé," připustil.

"Jsem závodník, tudíž jsem chtěl vyhrát nebo mít medaili, takže trošku zklamání tam je. Ale fanoušci, kvůli nimž jsem přijel, mi to vynahradili bouřlivým aplausem v cílovém prostoru. Moc jim děkuju, že dorazili," doplnil Štybar.

Jeho start přilákal k blátivé trati hodně příznivců a dorazil také jeho fanclub. Trojnásobný světový šampion z terénu věřil, že v jiných podmínkách by je potěšil o něco více. "Kdyby se jelo na okruhu v pátek, kdy byl povrch tvrdý a zmrzlý, tak bych se možná probojoval do trojky. Výběhy, schody, tam jsem umíral. Pomalu jsem chodil po čtyřech, abych vylezl vůbec nahoru," připomněl Štybar.

"Jsem celkem popravený. Trať byla hodně technická. Je to něco, co se jezdí jednou dvakrát do roka. Zrovna jsem to chytil. Pro mě trošku smůla na ten okruh. Hlavně ty výběhy, to mě ubíjelo. Jakmile jsem seděl na kole, tak to ještě celkem šlo, ale jakmile jsem musel běžet, zejména ty schody, tak to mě popravilo," konstatoval Štybar.

Přes všechny strasti na trati se snažil si závod užít. "Ale v některých zatáčkách jsem hodně nadával. Doufám, že tam nebyly děti, protože jsem byl trošku vulgární," přiznal s úsměvem Štybar. "Užil jsem si ale hrozně moc podporu fanoušků, byla obrovská a já před nimi musím smeknout," dodal.

Zatím nevěděl, zda pojede v této sezoně ještě nějaký další krosový závod. "Podívám se na to. Máme ještě soustředění. Bude náročné se dostavit na nějaké další závody v cyklokrosu. Začnu se už také soustředit na klasiky," nastínil.

Potvrdil rovněž, že se určitě nezúčastní MS cyklokrosařů v Dánsku. "Kdyby mi to šlo lépe a mohl jsem pomýšlet na první pětku, tak bych se o to pokusil. Takhle by bylo hranou top deset. Nechci zklamat fanoušky, desáté místo by bylo maximem. Pokusím se místo toho příznivce potěšit dobrým umístěním na Paříž-Roubaix," uzavřel Štybar.