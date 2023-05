Štybar je po operaci kyčelní tepny, do pelotonu se chce vrátit

Brusel - Cyklista Zdeněk Štybar se podrobil operaci kvůli endofibróze ilické tepny. Jeho tým Jayco AlUla uvedl, že zákrok proběhl úspěšně. Sedmatřicetiletý český jezdec po uzdravení plánuje návrat do pelotonu, kdy to bude, zatím není jasné.

Tým Jayco AlUla na svém webu uvedl, že Štybarův zdravotní problém, na který se přišlo při nedávné sérii vyšetření, je mezi elitními cyklisty v posledních letech stále rozšířenější. V důsledku intenzivní námahy při něm dochází ke zúžení a zkroucení kyčelních tepen a tedy i menšímu průtoku krve, což způsobuje bolest a nižší výkon.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Štybar se právě s něčím podobným potýkal v úvodní části sezony, kdy podával bez zjevného důvodu horší výkony. "Bylo mi to divné. Říkal jsem si, že bych měl být v dobré formě, protože jsem měl dobrou zimní přípravu. Myslel jsem si, že špatné výkony byly způsobeny koronavirem, který jsem dostal na konci února," uvedl Štybar.

"Ale pak během závodů ve Flandrech jsem si říkal, že to musí být něco jiného, ne pouze špatná výkonnost. Dokonce mě napadlo, že to je můj věk, že už nestačím, ale nevěřil jsem, že je to ten důvod. Udělali jsme v nemocnici testy kyčelních tepen a potvrdilo se, že se kroutí, čímž se mi hned vysvětlilo, proč poslední tři roky nejsem na takové úrovni, na jaké bych měl být," řekl bývalý vítěz etap na Tour de France a Vueltě.

Štybar čelil rozhodnutí, zda operací a následnou rekonvalescencí přerušit sezonu relativně brzy po jejím začátku, či na zákrok nejít a okamžitě ukončit kariéru. "Takhle jsem ale končit kariéru nechtěl. Chtěl jsem to risknout, i když jsem věděl, že to může být těžké. Taky jsem chtěl něco vrátit týmu Jayco AlUla. Nešel jsem k nim jen pro to, abych za ně závodil čtyři měsíce a skončil," řekl český cyklista, jenž v týmu působí od ledna.

Předtím Štybar jezdil jedenáct let za elitní belgickou stáj Quick Step a předloni se podrobil zákroku kvůli problémům se srdečním rytmem. "Přeju si, aby to vyšlo, abych se vrátil na dobré úrovni a abych ještě ve své kariéře neřekl poslední slovo," řekl Štybar, v jehož dlouhodobých plánech figurovaly pro rok 2024 mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře a olympijské hry v Paříži.