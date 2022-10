Štybar: Bolelo to, ale návrat do Tábora jsem si moc užil, byl to krásný den

Tábor - Zdeněk Štybar přijel do cíle závodu cyklokrosového Světového poháru v Táboře nadšený z návratu do terénu před domácími diváky, ačkoliv v konečném účtování nestačil na nejlepší a obsadil 17. místo. Šestatřicetiletý silniční profesionál si plnými doušky vychutnal atmosféru závodu a i díky podpoře diváků ze sebe dostal to nejlepší. Přiznal ale, že ho brzdily nedostatky v technice.

Mistr světa z terénu z let 2010, 2011 a 2014 Štybar se v jižních Čechách představil po dlouhých jedenácti letech. "Bylo to úžasné. Nemluvím samozřejmě o výsledku, protože u sedmnáctého místa nemůžeme mluvit o úspěchu, ale o atmosféře a divácké podpoře. A jak krásný den to byl. Pro mě šlo hlavně o zážitek. Skvěle jsem si zazávodil, to na tom bylo to nejzajímavější," řekl novinářům.

"Ani se mi nechce věřit, že je to jedenáct let na den přesně, co jsem byl v Táboře naposledy. Měl jsem pocit, že jsem tady jel loni nebo před půl rokem. Divácká podpora byla vážně neuvěřitelná. Užíval jsem si ji každý metr, byť mě to hodně bolelo," přiznal Štybar.

Před závodem neměl přehnaná očekávání. Chtěl si ale lépe rozložit síly než ve čtvrtečním závodě v Ardooie. "Tam jsem přepálil začátek, po dvaceti minutách mi totálně došlo a nemohl jsem se dostat zpátky do rytmu. Ve druhém třetím kole jsem měl možnost se trochu posunout, ale hned jsem to vypustil z hlavy, protože jsem se nepřibližoval. Jel jsem si své tempo," líčil Štybar.

"I tak jsem šel za hranu po schodech a překážkách, tam jsem byl hodně přes limit díky tomu, jak mě hnali fanoušci. Opravdu hodně mě motivovali. To byl nejhezčí úsek celé trati. Zbytek okruhu byl na limitu," popsal.

Těžký závod to pro něho byl i proto, že musel startovat ze zadních pozic a postupně se prodírat dopředu. "Start z prvních pozic by mi pomohl, mohl bych jet ve skupině vepředu. Ale těžko se to odhaduje. Něco jiného je, když mám před sebou někoho a ukazuje mi stopu. Mně přišlo, že jsem v zatáčkách zbytečně brzdil. Kdybych měl dobrého kluka před sebou, ztrácel bych méně," odtušil Štybar.

Právě v zatáčkách se nejvíce pral s technikou. "Tam jsem cítil, že mám velké rezervy. Ale jedu to všechno z voleje z přípravy na silniční mistrovství světa a gravely, takže to je takové skákání z jedné disciplíny na druhou," řekl Štybar. I to byl důvod, proč se snažil využít co nejvíce prostoru, který měli závodníci k tréninku přímo na trati.

"Přesně tak. Chtěl jsem si okruh najet, abych minimalizoval ztráty. Ale dělal jsem i tak hodně chyb. V posledních kolech jsem zatáčky najel lépe. V jednom okamžiku mě dojel kluk zezadu a v technice mi okamžitě ujel. Potřeboval bych se do techniky dostat víc," přitakal Štybar.

Ví, že na to by potřeboval o dost více času. "Já jsem se poslední roky tréninku na cyklokros nevěnoval, proto dost ztrácím. Ale na trénink v terénu není prostor. Silniční sezona je v tom neúprosná. Navíc cyklokros strašně zrychlil. Měl jsem i štěstí, že tu nebyli kluci jako Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock nebo Wout van Aert, kteří by jeli od lajny k lajně a nezpomalili. To by bylo více rozdělené. Tady jsem měl motivaci v podobě skupin, co jsem měl před sebou," konstatoval Štybar.

I tak ho účast v dnešním závodě nabudila ještě o to více na světový šampionát v Táboře 2024, jehož je hlavní tváří. "Jestli přijde padesát tisíc lidí, tak to bude samozřejmě obrovská motivace tady jet. Doufám, že se to podaří, budu tady startovat a budu na lepší pozici," přál si Štybar.

Představit by se ale mohl už i na MS příští rok začátkem února v Hoogerheide, kam to má nedaleko ze svého bydliště v Belgii. Čeká ho ale také změna týmu. V elitní belgické stáji Quick Step-Alpa Vinyl mu skončila smlouva, na spolupráci se dohodl s týmem Bike-Exchange-Jayco.

"Zatím je plán takový, že bych hned po Novém roce jel šest nebo sedm závodů. Pak od 12. ledna máme týmové soustředění. A tam se rozhodne, jestli bych jel mistrovství světa v krosu. Protože jestli budu jezdit sedmnáctá místa jako v Táboře, tak nevím, jestli mi šampionát něco dá. To bych nechal otevřené. V týmu jsou ale krosu nakloněni. Dokonce mi řekli, že vytvoří skupinu kluků na trénink jenom pro mě."

Program směrem k jarním klasikám mu příprava na kros nenaruší. "Jsou to intervaly, které nejsem jinde schopný natrénovat. A cítím na těle, že to potřebuje. Závodil jsem poslední dva roky méně kvůli zdravotním potížím, takže cyklokros by mi měl pomoci," řekl Štybar, jenž chtěl původně po dnešním závodě sezonu ukončit. "Pojedu ale ještě v úterý večerní závod v nizozemském Woerdenu. Pak si dám čtrnáct dnů volno," nastínil Štybar.