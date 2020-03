Štybar: Bez závodů je to těžší, než jsem čekal, hlavně psychicky

Brusel - Těžší období, než sám čekal, prožívá přední český profesionální cyklista Zdeněk Štybar. Natěšení na jarní klasiky vzalo za své kvůli celosvětovému boji s pandemií koronaviru. Místo toho, aby právě dnes obhajoval cenný loňský triumf v elitním závodě E3 BinckBank Classic v Harelbeke, musí se podobně jako ostatní spokojit maximálně s individuálními tréninkovými vyjížďkami.

"Být bez závodů je těžší, než jsem si myslel. Ani ne tolik po té fyzické stránce, ale mentálně to vážně není snadné," uvedl čtyřiatřicetiletý Štybar pro web svého týmu Deceuninck-QuickStep.

Zkušený závodník plně chápe všechna opatření, mrzí ho jen, že nemá šanci prodat formu. Navíc v jeho oblíbeném období. Loni prokázal kvality triumfem nejen v Harelbeke, ale už předtím začátkem března opanoval závod Omloop Het Nieuwsblad. Nepočítaje domácí Belgičany, vyhrát oba podniky se mu podařilo jako prvnímu od triumfů Nizozemce Jana Raase v roce 1991.

"Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ten den do sebe všechno zapadlo a bylo to jedno z mých nejhezčích vítězství. Nikdy na to nezapomenu a věřím, že si to někdy také zopakuji. Když nad tím tak přemýšlím, zdá se mi, jako kdyby to bylo včera. Dosáhnout něčeho podobného v těchto uctívaných belgických závodech, to člověka potěší. Jsem na to náležitě hrdý. A teď, jak se nezávodí, vnímám, jak si toho vážím ještě o to víc. Ale kdo ví... Třeba budu jednoho dne prvním závodníkem, kterému se podaří vyhrát Omloop Het Nieuwsblad a Kolem Flander, to by bylo vážně něco," zasnil se Štybar.

Na týdny plné závodů na kostkách se moc těšil. "A právě teď bych měl mít úplně tu nejlepší formu, jenže v kalendáři závodů nám nic nezbylo. A jediné, co s tím mohu dělat, je pokusit se to vstřebat. Samozřejmě pokračuju v tréninku, i když teď už nechodím na dvousetkilometrové jízdy. Je každopádně velmi obtížné a frustrující připravovat se jen tak bez nějakých cílů," přiznal Štybar.

"Současně vám ale situace, která je, nabízí zcela nové perspektivy. A vy pochopíte, že tady už nejde jen o cyklistiku. Tohle je o skutečném životě. A mnoho lidí ty okolnosti postihly mnohem více. Nutí vás to myslet na ně a přemýšlet nad tím, jakou námahu to stojí celý svět. Uvědomujete si, že tohle přesahuje rámec sportu. A také to, jak je důležité pomáhat jeden druhému, abychom překonali tyto těžké časy. Mnohdy stačí i malé gesto nebo laskavé slovo," dodal Štybar.

Jeho posledním soutěžním vystoupením na dlouhou dobu zůstane zkrácený etapový závod Paříž-Nice, který dokončil jako celkově dvacátý. Začátkem února se mu podařilo vyhrát etapu Vuelty San Juan.

"Měl jsem dobrou zimu, pak jsem vyhrál v té Argentině a byl jsem hladový po závodění a dobrých výsledcích. Cítil jsem, že forma jde nahoru. Věřil jsem, že na Flandry a Roubaix bych mohl být v životní formě. To všechno je ale pryč. Jediné, co teď můžeme dělat, je přát si, aby se vše zase vrátilo co možná nejdříve do normálu," uzavřel Štybar.