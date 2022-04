Studio JSNS živě: Naši noví ukrajinští sousedé

Válka na Ukrajině vyhnala miliony lidí ze svých domovů a ti nyní hledají dočasný či trvalý domov za hranicemi. Statisíce z nich nachází útočiště právě v České republice a je důležité tyto lidi přijmout a nabídnout jim pomoc. Česko vydalo od začátku války téměř 280 tisíc speciálních víz lidem, kteří byli zasaženi ruskou invazí. Co všechno je čeká po příchodu do cizí země? Co člověk, prchající před válkou na své cestě do bezpečí, zažívá? Jak můžeme těmto lidem pomoci se začlenit do každodenního života a proč se nemusíme bát žít vedle ukrajinských sousedů? Na tyto a další otázky bude žákům a studentům odpovídat Magda Faltová, ředitelka organizace Sdružení pro integraci a migraci, která má dlouholeté zkušenosti přímo z terénu.

Debatu můžete sledovat dnes od 10:00.

Studio vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni je určeno mladým lidem a dětem, středoškolákům a žákům nejvyšších ročníků základních škol. Válka na Ukrajině je nyní každodenním tématem a jsme neustále obklopováni novými zprávami, fotografiemi, silnými příběhy i různými názory. Orientovat se v aktuálním dění je těžké pro dospělé, a ještě těžší pro studenty. Žáci základních a středních škol jsou nejistí, mohou mít obavy a strach, cítit zlobu i beznaděj, zároveň mít touhu nějak pomoci strádajícím lidem. A také je napadá nespočet otázek. Právě Studio JSNS je prostorem, kde tyto otázky mohou žáci a studenti klást přímo odborníkům. To vše v živém přenosu každý pátek, kromě Velkého, vždy od 10:00 do 10:45 hodin.

Nestihli jste předchozí vysílání? Na stránkách JSNS.CZ/studio naleznete záznam s Davidem Stulíkem s podtitulem Měsíc války na Ukrajině, s Šimonem Pánkem ohledně humanitární pomoci a vysílání na téma Ruská informační válka s šéfreportérem serveru Aktuálně.cz Martinem Novákem.

Termíny dalších debat:

29.4. Válka v našich myslích s psycholožkou Danielou Vodáčkovou

Vzdělávací program JSNS (dříve Jeden svět na školách) dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Mimořádný důraz je kladen na praktickou využitelnost materiálů. Proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 4000 základních a středních školách.